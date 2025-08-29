sexta-feira, 29 agosto 2025
Fale conosco

Expo Agro Barra do Piraí resgata tradição com concurso leiteiro e shows

Exposição vai até domingo (31) com concursos, provas de baliza, tambores e espaço para produtores locais

by Agatha Amorim

Nove produtores rurais participam do concurso, dividido em duas categorias: Livre e até 25 kg. (Foto: Evandro Freitas)

Barra do Piraí – Foi com o Concurso Leiteiro que teve início a 72ª edição da Expo Agro Barra do Piraí, na manhã de quinta-feira (28). O evento, realizado no Parque de Exposições, segue até domingo (31), com atividades agropecuárias, parque de diversões e shows.

Nove produtores rurais participam do concurso, dividido em duas categorias: Livre e até 25 kg. A competição foi retomada após anos sem acontecer e, segundo o secretário de Agricultura de Barra do Piraí, Vandré Nery, conta com o apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Interior.

“É muito bom ver a nossa exposição, um evento que sempre foi tradição em Barra do Piraí, sendo resgatada. Eu mesmo, desde criança, participei de tudo aqui no Parque de Exposições e, por isso, é gratificante fazer parte dessa retomada organizada pela prefeita Katia Miki. Estamos, desde janeiro, trabalhando para fazer tudo isso acontecer, junto com os produtores que abraçaram a ideia e com a ajuda do governo do estado”, disse o secretário.

Vandré ainda explicou como funciona a dinâmica do concurso. “São duas tiragens de leite por dia, uma às 8h e outra às 20h. Os fiscais acompanham todo o processo, fazem a pesagem e registram os valores no quadro. Na noite de sábado será realizada a última pesagem e, no domingo pela manhã, faremos a premiação.”

As competições equestres também fazem parte da programação. O público poderá assistir a provas de baliza e tambores. A amazona Ana Amélia Brandão, de 13 anos, moradora do distrito de Ipiabas, vai competir pela primeira vez na cidade onde nasceu.

“Tem três anos que comecei a montar e, como não havia exposição aqui, nunca tive a oportunidade de competir em Barra do Piraí. Treinei bastante para fazer o meu melhor e estou ansiosa para entrar na arena”, contou Ana Amélia, após fazer o reconhecimento da pista.

Produtores da agricultura familiar de Barra do Piraí e de cidades vizinhas também participam da exposição em um espaço preparado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento do Interior.

“Aqui temos café, cachaça, doces e muito mais. Tudo é produzido por gente daqui. Nossa proposta é dar aos produtores a oportunidade de expor e comercializar o que fazem com tanto empenho. Nós já os levamos para diversas outras feiras e agora é a vez dos moradores de Barra do Piraí e região ficarem ainda mais próximos dos produtores locais”, afirmou Ana Paula Caldas, subsecretária estadual de Desenvolvimento do Interior.

Você também pode gostar

Presidente da ADR Sul Fluminense cobra conclusão de...

Expo Agro BP: tradição resgatada com concurso leiteiro,...

VR sedia ‘Feirão Limpa Nome’ a partir da...

Resende oferece cursos gratuitos de Braille e atenção...

Brasil anuncia nova rota marítima comercial com a...

Tutuca defende o turismo como motor do desenvolvimento...

“Inflação do aluguel” volta a subir e fecha...

UFF realiza IX Semana de Engenharia de Agronegócios...

Integração e oportunidades marcam a 6ª edição do...

Evento de negócios movimenta 250 participantes em Volta...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996