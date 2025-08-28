Expo Agro BP: tradição resgatada com concurso leiteiro, provas equestres e shows

Barra do Piraí – Foi com o Concurso Leiteiro que teve início a 72ª edição da Expo Agro Barra do Piraí, na manhã de quinta-feira (28). O evento, realizado no Parque de Exposições, segue até domingo (31), com atividades agropecuárias, parque de diversões e shows.

Nove produtores rurais participam do concurso, dividido em duas categorias: Livre e até 25 kg. A competição foi retomada após anos sem acontecer e, segundo o secretário de Agricultura de Barra do Piraí, Vandré Nery, conta com o apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Interior.

“É muito bom ver a nossa exposição, um evento que sempre foi tradição em Barra do Piraí, sendo resgatada. Eu mesmo, desde criança, participei de tudo aqui no Parque de Exposições e, por isso, é gratificante fazer parte dessa retomada organizada pela prefeita Katia Miki. Estamos, desde janeiro, trabalhando para fazer tudo isso acontecer, junto com os produtores que abraçaram a ideia e com a ajuda do governo do estado”, disse o secretário.

Vandré ainda explicou como funciona a dinâmica do concurso. “São duas tiragens de leite por dia, uma às 8h e outra às 20h. Os fiscais acompanham todo o processo, fazem a pesagem e registram os valores no quadro. Na noite de sábado será realizada a última pesagem e, no domingo pela manhã, faremos a premiação.”

As competições equestres também fazem parte da programação. O público poderá assistir a provas de baliza e tambores. A amazona Ana Amélia Brandão, de 13 anos, moradora do distrito de Ipiabas, vai competir pela primeira vez na cidade onde nasceu.

“Tem três anos que comecei a montar e, como não havia exposição aqui, nunca tive a oportunidade de competir em Barra do Piraí. Treinei bastante para fazer o meu melhor e estou ansiosa para entrar na arena”, contou Ana Amélia, após fazer o reconhecimento da pista.

Produtores da agricultura familiar de Barra do Piraí e de cidades vizinhas também participam da exposição em um espaço preparado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento do Interior.

“Aqui temos café, cachaça, doces e muito mais. Tudo é produzido por gente daqui. Nossa proposta é dar aos produtores a oportunidade de expor e comercializar o que fazem com tanto empenho. Nós já os levamos para diversas outras feiras e agora é a vez dos moradores de Barra do Piraí e região ficarem ainda mais próximos dos produtores locais”, afirmou Ana Paula Caldas, subsecretária estadual de Desenvolvimento do Interior.