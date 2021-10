Expo Franchising ABF Rio apresenta opções de investimentos para todos os bolsos

Matéria publicada em 27 de outubro de 2021, 12:52 horas

Feira terá ainda lançamento exclusivo do livro que conta a história do franchising no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro – A Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro realiza a Expo Franchising ABF Rio 2021, entre os dias 11 e 13 de novembro, no Centro de Convenções SulAmérica, com diversas oportunidades de negócios. Os interessados poderão conhecer, em um mesmo lugar, cerca de 200 marcas vindas de diversos estados do País, dos segmentos de Alimentação, Casa e Construção, Educação, Hotelaria e Turismo, Limpeza e Conservação, Moda, Saúde, Beleza e Bem-Estar e Serviços, e com investimento inicial que varia de R$ 4 mil a um pouco mais de R$ 2 milhões.

Entre as marcas estreantes nesta edição estão Love Gifts, Prudential do Brasil, Le BonTon, Clínica da Cidade, Limpeza com Zelo, Mané, entre outras. Franquias veteranas também apresentam suas novidades, como Billy The Grill, iGUi, Maple Bear, Spoleto, Espetto Carioca e Yes! Curso de Idiomas. Com uma feira com ênfase no conceito de salão de negócios presencial, a expectativa da organização é movimentar R$ 100 milhões em negócios e receber 22 mil visitantes.

Além dos expositores, a Expo ABF Rio traz um novo Fórum de Franchising, focado em conteúdo e inovação, com uma grade de palestras gratuitas totalmente reformulada e novos temas pertinentes às novas demandas desse mercado pós-pandemia para quem deseja inovar, empreender ou já é empreendedor e pretende ampliar sua atuação em franquia.

“Temos uma demanda reprimida que quer investir. O mercado está reagindo e está animado com a retomada da economia. Teremos diversas novidades positivas para os visitantes, com modelos de negócios diferenciados para todos os perfis. Somos a única edição de feira física oficial do sistema de franquias no Brasil em 2021, portanto, temos uma grande responsabilidade”, destaca Beto Filho, presidente da ABF Seccional Rio de Janeiro.

Os ingressos já podem ser adquiridos pelo link: bit.ly/ingressos-expofranchisingabfrio2021 . O primeiro lote sairá a partir de R$ 62 (valor individual) ou R$ 124 (para os três dias de evento). A feira é realizada pela Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio), e será organizada pela empresa Dois Lados Eventos.

Lançamento do Livro

No primeiro dia da Expo, dia 11, haverá o lançamento do livro ABF Rio 30 Anos – Braços sempre abertos para o franchising, de autoria dos jornalistas Katia Simões e Roberto Prioste. Narrada em primeira pessoa pela cidade do Rio de Janeiro, a obra retrata a evolução do setor de franquias carioca e o apogeu de marcas que levaram a força do DNA fluminense para todas as regiões do Brasil e do mundo.

Em mais de 250 páginas, o livro apresenta, ainda, em riqueza de detalhes, um retrato da transformação da metrópole e resgata histórias saborosas de quem ajudou a fazer do Rio o segundo maior mercado de franquias do Brasil. Os exemplares serão disponibilizados para algumas bibliotecas de universidades públicas e particulares e comercializados na ABF.

Mercado de franquias

Segundo a ABF – Associação Brasileira de Franchising, o faturamento do sistema chegou a R$ 41,140 bilhões de abril a junho deste ano. A variação foi de -35,7% de 2019 para 2020 e de +48,4% para 2021. A receita do franchising mostra, portanto, recuperação significativa no trimestre pesquisado, quando comparado ao ápice dos efeitos da pandemia (em 2020).

No Rio de Janeiro, o cenário é semelhante e aponta um crescimento de 55,3% no faturamento geral, com mais de R$ 3,9 bilhões de receita no período. Esse resultado é bem superior à variação do ano passado, frente a 2019, que foi de -39%. Já em número de unidades, o mercado fluminense expandiu 8,8%, totalizando 15.682 operações.