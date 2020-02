Expo Franchising deverá reunir 280 marcas de produtos em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de fevereiro de 2020, 12:54 horas

Volta Redonda – A 1ª Expo Franchising ABF Médio Paraíba vai contar com 70 stands, somando cerca de 280 marcas. O evento será nos dias 27 e 28 de março, no Shopping Park Sul, e vai contar com parcerias da prefeitura e da Aciap/VR (Associação Comercial Industrial e Agro Pastoril), de Volta Redonda. Durante o lançamento da 1ª Expo Franchising do Médio Paraíba, na manhã desta quarta-feira 19, na Aciap, no Aterrado, empresários e políticos da região falaram sobre a importância do projeto, cujo objetivo é gerar empregos, renda, além de fomentar o desenvolvimento da franquia no interior do estado.

Pelo menos 30 cidades da região engrossam a lista de participantes da Expo Franchising. Volta Redonda foi escolhida, segundo o presidente da ABF (Associação Brasileira de Franchising), Rogério Gama, por se destacar entre os dez municípios com maior crescimento no setor de franquias no Estado do Rio de Janeiro.

– Teremos um salão de negócios, palestras gratuitas para o franqueado e empreendedores interessados em franquias, além de outras novidades – ressaltou.

O presidente da Aciap /VR, Luis Fernando Cardoso, antecipou que a feira entrará no calendário de eventos da região. O empresário estima um público entre cinco mil a 15 mil visitantes. O valor dos ingressos para acesso à Expo Franchising, ainda não foi definido. Mas segundo Cardoso o máximo a ser cobrado deverá ser de R$ 25.

– Teremos empresas e marcas que não existem na nossa região e, isso, será um grande diferencial para atrair interessados em conhecer as marcas e o franchising – ressaltou Cardoso, acrescentando que pelo fato da cidade ser tranquila, deverá atrair tanto consumidores como empresários de diversas localidades. “As pessoas temem ir a uma feira no Rio de Janeiro, mas certamente virão a Volta Redonda”, disse Cardoso.

Ao apresentar o crescimento da franchising no país, o presidente da ABF Rio, Beto Filho, comemorou a existência de 140 marcas brasileira que são comercializadas através de franchising em diversas localidades do mundo. “Estamos crescendo, gerando empregos, mostrando que esse mercado é possível e acessível”, garantiu Beto Filho. Compareceram ao evento o vice-prefeito de Volta Redonda, Maycon Abrantes, vereadores, além de empresários da região.