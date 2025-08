Expo VR discute o impacto da verdade nas publicidades digitais

Volta Redonda – No último dia de programação da Expo VR 2025, neste domingo (3), a palestra “O Poder das Publis” movimentou a Tenda Sebrae com uma conversa sobre marketing digital, influência e conexão com o público.

Mediado pelo jornalista e repórter da TV Diário, Leonardo Dantas, o encontro reuniu dois profissionais com vivências distintas, mas complementares, o jornalista Davi Tedesco, fundador da agência de publicidade Foco, e o publicitário Jonathan Melo, especialista em marketing voltado para o segmento médico.

Logo no início da conversa, Jonathan apontou o que considera um dos maiores erros na criação de conteúdo publicitário, forçar a venda. Para ele, o foco precisa estar no relacionamento entre marca e consumidor.

“Quando conseguimos alinhar isso, aí sim você atinge seu objetivo, que é a venda. Mas se não há verdade, as pessoas percebem. Vamos começar a ter intencionalidade, mas alinhada com o nosso propósito”, afirmou.

Davi seguiu na mesma linha, destacando a importância da credibilidade no ambiente digital.

“Uma pessoa bem atendida fala para uma. Mas uma mal atendida fala para nove. No digital é a mesma coisa. Só se constrói autoridade com verdade, cuidado e atenção”, ressaltou.

O papel dos influenciadores na divulgação de produtos também entrou em pauta. Ambos foram enfáticos ao dizer que não basta divulgar, é preciso acreditar no que se mostra.

“Você precisa estar conectado com aquilo que divulga. Só assim as coisas fluem de forma natural”, disse Davi. Jonathan reforçou a necessidade da verdade. “O erro é querer mostrar o que não é. As pessoas percebem, não adianta encenar”.

A conversa então caminhou para o campo da segmentação, especialmente na área da saúde, onde Jonathan tem experiência. Ele relatou que durante um estágio em uma ONG voltada ao tratamento de câncer, percebeu um déficit significativo de comunicação no setor.

“O médico tem como objetivo promover saúde. Se ele não está presente nos maiores canais de comunicação, não faz sentido. A comunicação é um combo de ações, e precisa ser regada diariamente”, falou.

Davi trouxe um exemplo prático para ilustrar a importância do timing na publicidade. Ao descobrir que o programa Fantástico exibiria uma reportagem sobre lipedema, condição que atinge a influenciadora Yasmin Brunet, sua equipe preparou rapidamente um vídeo para um cliente da área estética que oferece tratamento para a doença.

“Naquela semana, o tratamento atingiu um recorde de procura. Isso é estar atento ao momento e agir com inteligência”, contou.

Para os convidados, publicidade é muito mais do que promover um produto, trata-se de criar conexões reais. “Se você não se conecta, não vende. Se não entende o cliente, não vende”, resumiu Jonathan. Ele ainda citou o conceito do “Círculo Dourado”, que propõe três perguntas fundamentais para qualquer marca: o que você faz? por que faz? e como faz? Às vezes, nem o próprio cliente sabe responder isso. Nosso trabalho é ajudá-lo a encontrar essas respostas e comunicar com clareza.”