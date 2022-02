Exportações da Volkswagen caminhões e ônibus crescem

A Volkswagen Caminhões e Ônibus fechou 2021 com um saldo bastante favorável em sua balança internacional: a empresa exportou quase 80% mais do que o volume executado no ano anterior. Passou de 4.680 unidades para cerca de 8.400 veículos. O panorama de retomada do mercado em vários países favoreceu o resultado, mas a montadora foi além disso: investiu para ampliar os destinos de seus modelos e também no portfólio voltado ao exterior. “Esse forte crescimento demonstra o potencial que temos a explorar no cenário internacional e já começamos 2022 com força total em nosso plano de internacionalização. Pela primeira vez, temos um importador oficial na Ásia. Vamos seguir com nossa estratégia de conquistar o mercado, tanto no Brasil quanto no exterior, com produtos sob medida, serviços diferenciados e o melhor custo operacional”, afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da VWCO.