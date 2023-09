Faperj lança a 4ª edição do Programa Doutor Empreendedor

Estado do Rio – A Diretoria de Tecnologia da Faperj acaba de lançar a quarta edição do “Programa Doutor Empreendedor: Transformando Conhecimento em Inovação”. Mais de 40 startups de base científico-tecnológica foram criadas com o auxílio do edital nas duas primeiras edições, gerando alternativas para doutores em busca de oportunidades e bens e serviços inovadores para a sociedade.

O histórico bem-sucedido colaborou para o aumento dos recursos previstos para a atual edição. Serão mais de R$ 10 milhões destinados a apoiar 35 doutores empreendedores a transformarem suas ideias em empreendimentos de base tecnológica. Os contemplados terão direito a uma bolsa no valor de R$ 7.500 e uma bolsa de iniciação tecnológica de R$ 700 para um aluno de graduação por até 24 meses, além de um auxílio financeiro que pode chegar a R$ 70.000. Em contrapartida, os empreendedores devem se instalar em um mecanismo de geração de empreendimentos inovadores que irá acompanhá-los no processo de desenvolvimento da empresa e se comprometer a abrir um CNPJ em até 10 meses após o início do projeto. As submissões serão realizadas pelo sistema Faperj no período entre 28/9/2023 e 1/12/2023.

O edital completo pode ser acessado em https://www.faperj.br/rp/downloads/Edital_FAPERJ_Nº_17_2023___Programa_Doutor_Empreendedor_Transformando_Conhecimento_em_Inovação.pdf