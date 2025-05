Feira da Colônia celebra ‘Dia das Mães’ e aquece a economia de Barra Mansa

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, está promovendo, neste domingo (04), a 11ª edição da Feira de Empreendedorismo da Colônia, pensada em comemoração ao Dia das Mães (11 de maio). O evento acontece até às 17h, na Estrada Governador Chagas Freitas, no ponto final do bairro Colônia Santo Antônio.

A Feira da Colônia é referência no incentivo à economia criativa e à valorização dos pequenos negócios. Nesta edição, os expositores apresentam uma diversidade de produtos que vão do artesanato à gastronomia, oferecendo opções únicas para presentear no Dia das Mães.

Muitos dos participantes começaram suas atividades em casa e, por meio da feira, conquistaram um espaço para divulgar seus produtos e alcançar novos clientes, como é o caso da empreendedora Silvia Cardoso, que trabalha com peças artesanais voltadas para a decoração de interiores.

“A Feira da Colônia é uma vitrine incrível para quem vive do artesanato. Aqui conseguimos mostrar nosso trabalho e vender produtos com muito carinho. Nesta edição, preparei peças de decoração pensadas especialmente para o Dia das Mães, que têm tido ótima aceitação”, contou Silvia.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Cesar de Carvalho, destacou a relevância do evento para os pequenos empreendedores locais. “A feira é uma oportunidade valiosa para que os nossos comerciantes se apresentem, interajam com a comunidade e fortaleçam suas atividades. Estamos aqui para incentivar e apoiar todos os que têm a coragem de empreender”, afirmou o secretário.

Além dos estandes de vendas, o evento conta com apresentações musicais, praça de alimentação e espaço kids.

A moradora do bairro Boa Sorte, Maria Lúcia Almeida, elogiou a organização da feira e os produtos oferecidos.

“Comprei um café artesanal delicioso e ainda consegui adiantar o presente da minha mãe. É um ambiente muito acolhedor, com produtos de ótima qualidade e preços acessíveis”, comentou.