Feira de artesanato encanta na Expo VR

Volta Redonda – Além dos espaços para negócios, cultura, inovação e os grandes shows, a Expo VR 2025, que está sendo realizada na Ilha São João, em Volta Redonda, também oferece ao público que vai prestigiar o evento um espaço exclusivo e com destaque para o artesanato.

Ao todo são cerca de 20 expositores representando os municípios do Vale do Café, com produtos, matérias primas e técnicas diversificadas que levam uma identidade cultural da região, além de serem grandes agregadores para o turismo local.

Com produtos que vão do crochê às tábuas de churrasco, passando por velas aromáticas, artesanato em pedra e madeira, entre outros, o espaço se consolidou durante a Expo VR como um importante impulsionador da economia criativa e do turismo regional. Todos os expositores contam com a Carteira Nacional do Artesão, emitida pelo Governo do Estado, o que garante profissionalismo e reconhecimento do setor.

Para o artesão Evandro de Souza, de Mendes, participar da Expo VR 2025 é mais que uma vitrine — é uma conquista pessoal. Reformado da Polícia Militar por motivo de saúde, Evandro encontrou no artesanato uma verdadeira terapia.

“Comecei com pallets e me apaixonei pelas tábuas de churrasco e me aperfeiçoei. Hoje o artesanato é minha fonte de renda e minha forma de estar bem, mental e fisicamente. Participei da palestra em que o secretário Estadual de Turismo destacou a importância do artesanato como gerador de renda e mobilizador social, e é verdade. É gratificante participar dessa feira, que reconhece o artesanato como uma ferramenta econômica e terapêutica. Eventos como este criam oportunidades e conexões que levamos para a vida toda”, reforça Evandro.

Para Paula Maria Luzia, artesã há 15 anos e moradora de Pinheiral, o evento também é uma vitrine para o intercâmbio cultural e técnico. “É uma chance de mostrar nosso trabalho, fazer trocas com outros artesãos, valorizar nossa cidade e fomentar o turismo”, ressalta Paula, que trabalha com produtos em crochê e acessórios.

Já Fabiola Faria, de Rio Claro, divide seu estande com a colega Vânia Oliveira, que trabalha com velas e aromatizadores, enquanto ela cria peças com pedras de rio e madeira. Ela destacou o impacto da visibilidade proporcionada pelo evento: “Está sendo maravilhoso. É uma oportunidade única de mostrar o talento dos artesãos da nossa região”, disse.