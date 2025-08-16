Feirão de Empregos reúne centenas de pessoas em Barra Mansa

Barra Mansa – O ‘Feirão de Empregos’, promovido pela Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap), em parceria com o Centro Universitário de Barra Mansa (Nova UBM), com apoio da prefeitura de Barra Mansa, reuniu centenas de pessoas, neste sábado (16), no Campus da Nova UBM, no Centro. Iniciativa contou com a participação de 20 empresas ofertando mais de 1.500 vagas para o mercado de trabalho.

Na ocasião também foi lançada a plataforma digital ‘Balcão de Empregos’, que pode ser acessada por uma aba disponível no site da Companhia de Desenvolvimento https://www.codebm.com.br/. Este canal vai ajudar na ligação direta entre quem está buscando emprego e as empresas.

Na oportunidade, o prefeito Luiz Furlani, parabenizando as entidades e empresas envolvidas, ressaltou a importância de promover a iniciativa. “Quero agradecer a todos por esta proposta. Importante gerar oportunidades para que a pessoa tenha o seu emprego. O Balcão de Empregos é uma ferramenta nova que estamos conhecendo, assim como o público, e para que ela avance cada vez mais é fundamental uma política consolidada no Desenvolvimento Econômico de nossa cidade”, frisou.

Furlani ainda enfatizou como o trabalho transforma a vida do cidadão. “Existem duas coisas que abalam um lar, o lado da saúde, quando se tem um parente que está doente e o outro lado que impacta a vida do cidadão é o desemprego. Gerar trabalho e renda é devolver dignidade aos pais e mães de família”, comunicou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Cesar de Carvalho, pontuou a soma de forças para o crescimento de Barra Mansa. “Esta ação é um dos primeiros passos que estamos fazendo para a transformação social, que é uma das bandeiras do governo municipal. A plataforma do Balcão de Empregos foi uma ideia construída junto a Aciap, a Cia de Desenvolvimento e ao UBM. Tivemos hoje centenas de pessoas passando por aqui em busca de seu emprego e é importante que estas vagas fiquem em Barra Mansa”, enfatizou Cesinha, acrescentando ainda a relevância de trabalhar em conjunto com o empresariado e as empresas para o melhor do município.

A presidente da Aciap, Fernanda Moysés, relatou sua gratidão com a iniciativa. “Foi um sucesso. Este feirão foi o pontapé inicial para o Balcão de Empregos, que vai ser incrível para a cidade, auxiliando na conexão das pessoas que precisam de emprego”, destacou.

O presidente da Cia de Desenvolvimento de Barra Mansa, Bruno Paciello, também expressou o seu entusiasmo. “Hoje vivemos um momento muito importante no município, não apenas na geração de renda, mas a confiança da população foi retomada e a resposta está neste Feirão. As pessoas querem trabalhar e nós podemos aproximar o público com o empresariado através do físico e do digital, entendendo o que a população quer e dando a celeridade para a entrada no mercado de trabalho. Essa é a proposta do governo e da nossa companhia”, citou.

Também participaram do evento o reitor da Nova UBM, Bruno Lemos, secretários municipais, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Paulo Sandro, além dos vereadores Jefferson Mamede, Elias da Corbama e Eduardo Pimentel.