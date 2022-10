Festa de 53 anos da CDL-VR tem palestra de Amir Klink

Matéria publicada em 21 de outubro de 2022, 17:14 horas

Evento também teve homenagens e lançamento da campanha ‘Natal Família’ de 2022

Volta Redonda – Para comemorar os seus 53 anos, completados este ano, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) realizou ontem, dia 20 de outubro, quinta-feira, no Galpon, na Casa de Pedra, uma grande festa para seus associados e parceiros. E um dos pontos altos do evento foi a palestra do navegante e escritor Amyr Klink, com mais de 30 anos como palestrante, livros publicados e 2.500 palestras no currículo.

Klink é economista, formado pela USP e pós-graduado em Administração de Empresas pelo Mackenzie. Seus desafios começaram na construção dos seus barcos. Sozinho ele cruzou o Oceano Atlântico Sul, da Namíbia a Salvador, num pequeno barco a remos. Também em solitário, vivenciou um ciclo completo – de verão a verão – invernando a bordo de um pequeno veleiro na Antártica. Da Antártica seguiu para o Ártico, cruzando os dois círculos polares da Terra numa mesma viagem. Já circundou o Continente Antártico duas vezes.

“Sempre que pensamos em comemorar o aniversário da CDL, planejamos algo que também possa oferecer conhecimento, inspirar as pessoas, porque, um dos nossos objetivos é estar sempre à frente em capacitação. Então, buscamos um palestrante com uma bagagem enorme em planejamento, que é o Amyr Klink, que em suas viagens soma experiências que são inspiração de determinação, organização, resiliência e trabalho em equipe. Resume bem essas mais de cinco décadas que a nossa entidade navega para traçar uma trajetória de sucesso junto a tantos empresários. Quantas vezes, sozinhos em casa, ficamos pensando, buscando soluções para nossas empresas, assim como o Amyr Klink, que fez tantas viagens sozinhos”, afirmou o presidente Gilson de Castro.

A CDL foi fundada no dia 10 de setembro de 1969 por um grupo de empresários visionários para defender os interesses dos lojistas e criar o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. O evento contou inda com um coquetel e música para receber os convidados, numa grande noite de comemorações.

Em seu discurso, Gilson também destacou as dificuldades enfrentadas em 2020, no início da pandemia, quando o comércio foi fechado, criando muitas incertezas sobre a economia. “Sem apoio algum do Poder Público municipal e com todos contra nosso setor, não desistimos de lutar e buscamos soluções para enfrentar esse momento de tantas perdas, não só financeira, como de amigos e parentes. E dois anos depois dessa batalha, estamos aqui celebrando não só o aniversário da CDL, como também a volta por cima de quem se esforçou para manter suas empresas funcionando. Celebrando a superação, a determinação e a coragem de tantos empresários. Nosso setor voltou a se recuperar, a prosperar e a gerar mais empregos. A economia nacional está melhor, consumidores e empresas mais confiantes”, acrescentou.

Campanha

Durante o evento, também foi feito o lançamento da campanha Natal Família, que este ano vai sortear 50 vales-compra, com valores entre R$ 500 e R$ 1.000,00, para os consumidores que comprarem nas lojas participantes. Também foi feito o anúncio da segunda edição do projeto CDL Encanta, que leva a magia do Natal por meio da música para os principais centros comerciais.

O vice-presidente da CDL Jovem, Paulo Roberto Docca, que é vereador, também foi homenageado no discurso do presidente Gilson de Castro, que ressaltou a seriedade do trabalho que vem sendo feito pelo empreendedor e também parlamentar na Câmara Municipal. “O Paulinho, como vereador, abriu mão de todos os benefícios na Câmara como, por exemplo, combustível, carro, plano de saúde, entre outros. Também não deixou de trabalhar nas empresas da família, dividindo seu tempo como empresário e como parlamentar. Um defensor da juventude. E agora também está com a missão de lutar pela redução de impostos no nosso município’’, destacou.

Representando o prefeito Antônio Francisco Neto, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, homenageou o presidente da CDL, Gilson de Castro, com uma placa, pelo trabalho à frente da instituição, principalmente, pelos incentivos ao desenvolvimento da cidade e apoio ao comércio.

Associados e parceiros presentes na comemoração dos 53 anos da CDL destacaram a importância do evento e da palestra do velejador Amyr Klink como incentivo aos empresários. “O evento foi maravilhoso. Após dois anos de pandemia, poder nos reunir com amigos, empresários e, claro, comemorar os 53 anos da CDL, que nos proporciona tantos momentos únicos. Essa noite ouvimos a história inspiradora do Amyr. Poder viver isso novamente, após o tempo que ficamos isolados, sem interagir, é muito bom. Agora podemos retomar contato e fazer amizades. Isso nos fortalece. Sem sombra de dúvidas foi uma noite muito especial’’ elogiou Tamires Caroline, sócia-proprietária da Rio Paiva Construções.

Os convidados foram recepcionados ao som do grupo Feeling e, após a palestra, com um coquetel com a banda Mistureba.