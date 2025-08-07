quinta-feira, 7 agosto 2025
Festival impulsiona vendas de produtores no Médio Paraíba

Edição de 2025 teve seis dias de música, cursos e cafés culturais

by Mayra Gomes

Médio Paraíba – Além de celebrar a música, a história e a cultura, a 20ª edição do Festival Vale do Café também movimentou a economia da região. Durante os seis dias do evento, realizado no fim de julho em cidades como Vassouras, Valença, Rio das Flores, Barra do Piraí, Volta Redonda e Paty do Alferes, as vendas nos estandes organizados pelo Sebrae Rio no Médio Paraíba somaram R$ 41.484,00.

Produtores locais de cachaça, café, queijos, licores e artesanato comemoraram o volume de vendas no festival, que reuniu milhares de pessoas em apresentações gratuitas de música instrumental, erudita e popular, além de cursos de música e cafés culturais.

A coordenadora do Sebrae Rio no Médio Paraíba, Paola Tenchini, destacou a importância do resultado para o fortalecimento dos pequenos negócios.

“O festival não é apenas um palco para a cultura, mas também uma grande vitrine para os empreendedores locais. O volume de vendas registrado nos nossos stands mostra a força da produção regional, confirmando que o turismo cultural pode e deve caminhar junto com o desenvolvimento econômico.”

 

 

