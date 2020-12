Fim de ano: Prefeitura de Quatis autoriza expansão do horário de funcionamento do comércio

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2020, 18:02 horas

Quatis – A prefeitura de Quatis divulgou nesta segunda-feira (14) decreto autorizando a expansão do horário de funcionamento do comércio da cidade, como forma de valorizar e impulsionar a economia local. Em reunião com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município, Renato Xavier, o prefeito Bruno de Souza acatou os pedidos dos comerciantes locais e permitiu que os estabelecimentos fiquem abertos de 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, e de 9h às 18h aos sábados, até o dia 31 de dezembro, seguindo as recomendações de segurança devido à pandemia.

As medidas constam no decreto nº2.946/2020, e contemplam o comércio varejista em geral e alguns prestadores de serviços. Devem ser seguidas as seguintes restrições: limite de quantidade de clientes nas lojas de acordo com o tamanho do estabelecimento; filas com marcação de distância mínima entre dois clientes e disponibilização de álcool em gel ou líquido e também de máscaras de proteção individual.

– Além de valorizar o comércio local, essa medida pode evitar que as pessoas se desloquem até outras cidades para fazer compras e consequentemente andem menos de transporte público e se protejam mais. O horário ainda permite que quem trabalha até um pouco mais tarde ainda tenha tempo de ir às lojas – explica o prefeito Bruno.