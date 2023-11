Firjan abre inscrições para estágios de cursos técnicos e universitários

Rio – Vagas para estudantes de diversas áreas, em uma grande empresa com todas as áreas elegíveis, é o que oferece o Programa de Estágio da Firjan para alunos da área técnica e do ensino universitário. Com inscrições abertas até 03 de dezembro, o estágio tem duração de seis meses a dois anos e carga horária de quatro ou seis horas diárias, com benefícios que incluem bolsa-auxílio, auxílio alimentação, auxílio-transporte, seguro de vida e recesso remunerado. O processo de seleção do programa começa com a inscrição on-line no site da Firjan www.firjan.com.br/programadeestagio, seguida de entrevistas individuais, resolução de cases, conversa de alinhamento e painel final.

Efetivado em outubro deste ano na Firjan, como assistente de Recursos Humanos, na Gerência de Desenvolvimento Humano e Organizacional, Luiz Alexandre Cortat, 27 anos, começou como estagiário na Biblioteca da empresa. “Estagiar na Firjan foi uma experiência incrível, que se concretizou com a minha efetivação. Ainda tive a chance de fazer uma transição de carreira. Me desenvolver durante o estágio e seguir evoluindo na empresa é uma oportunidade única. Desejo que todos possam viver essa experiência”, destaca Luiz.

Estudantes de cursos técnicos, inclusive dos mais de 20 cursos da Firjan SENAI, e universitários estão aptos a entrar no Programa de Estágio, que engloba diversas áreas de atuação: Competitividade, Comunicação, Desenvolvimento e Inovação, Educação, Gestão de Pessoas, Integridade Corporativa, Jurídico, Negócios, Petróleo, Gás e Naval, Planejamento e Finanças, Planejamento Estratégico, Relacionamento, Relações Institucionais, Saúde e Segurança do Trabalho, Suprimentos e Serviços, Tecnologia da Informação e Tecnologia e Inovação.

“O Programa de Estágio da Firjan contribui na formação de novas gerações de profissionais e ajuda a criar e manter um ambiente de renovação, de oxigenação permanente para a Firjan e para as empresas, que posteriormente aproveitam nossos estagiários”, enfatiza Cintia Miranda, gerente de Seleção e Administração de Pessoal da Firjan.

O objetivo do programa, previsto para começar no mês de fevereiro, é levar aos estudantes a oportunidade de complementar a sua formação escolar, por meio de experiências profissionais e de ações de desenvolvimento que promovam o aperfeiçoamento técnico, cultural e de relacionamento humano.

Desenvolvimento

Para permitir um acompanhamento mais próximo do estagiário, o programa prevê a realização de uma trilha de desenvolvimento, ou seja, momentos de capacitação sobre as temáticas mais atuais para o profissional. A Firjan ainda proporciona a roteirização de eventos, abordando fatores técnicos da formação acadêmica universitária ou da escola técnica, um canal de comunicação para discussões e sugestões e, até mesmo, para rodas de diálogo com executivos da federação.

Cintia Miranda chama a atenção para o fato de o estágio ser totalmente prático e de o jovem se envolver em todas as tarefas. “Os estagiários têm a oportunidade de vivenciar o dia a dia da profissão, por meio de experiências práticas, participando ativamente da rotina, dos processos e dos projetos da empresa”, acrescenta.