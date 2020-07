Firjan articula entrega de 3.500 protetores faciais a hospital público

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 19:36 horas

Sul Fluminense – Uma parceria entre diversas instituições articulada pela Firjan entregou nesta quinta-feira (9/7) 3.500 protetores faciais à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). O material será destinado aos profissionais de saúde que atuam no combate ao novo coronavírus no Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe), ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). A iniciativa envolveu a Firjan SENAI (unidades Resende e Friburgo), a montadora de automóveis PSA, a fabricante de peças automotivas Faurecia, a metalúrgica Stam, o Instituto Politécnico da Uerj, a Universidade Federal Fluminense (UFF), além do suporte logístico da Gefco.

Produzida no FabLab da Firjan SENAI Resende, a máscara, também conhecida como Face Shield, é composta por três partes: a viseira, o visor e a faixa de fixação. Ela cobre uma extensão maior do rosto, protegendo o usuário do contato com gotículas expelidas pelo paciente por tosse ou espirro e, por isso, se tornou item essencial no dia a dia dos profissionais de saúde.

Para o gerente geral de Negócios da Firjan, Carlos Magno Lucas do Nascimento, a parceria das indústrias com a Firjan SENAI SESI foi fundamental para ampliar o enfretamento à Covid-19 no estado. “Este projeto dos protetores faciais constitui um bom exemplo desta parceria. Articulamos o envolvimento da cadeia industrial, que participou da produção em escala das partes que compõem o equipamento, para centralizar a sua montagem na nossa unidade de Resende”, destaca.

Os equipamentos eram aguardados pelos profissionais de saúde do HUPE. “Os face shields são fundamentais para que a nossa equipe combata a pandemia com maior proteção”, comenta José Luiz Muniz Bandeira Duarte, vice-diretor do hospital.

Sul Fluminense

Através do Programa Resiliência Produtiva, a parceria entre a Firjan, as empresas e instituições de ensino, antes, já havia doado protetores a prefeituras do interior do estado. Foram beneficiados os municípios de Resende, Porto Real e Vassouras, no Sul Fluminense, além de Nova Friburgo e cidades vizinhas, na Região Serrana. O material foi destinado às unidades públicas de saúde destas localidades.