Firjan lança agenda de propostas para acelerar crescimento industrial

Matéria publicada em 17 de agosto de 2022, 19:40 horas

Documento ‘Agenda de Propostas Firjan para um Brasil 4.0’ será apresentado nesta quinta-feira, no Centro do Rio

Rio – A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro apresenta nesta quinta-feira (18) a “Agenda de Propostas Firjan para um Brasil 4.0”, um conjunto de proposições para impulsionar o crescimento econômico do Brasil e do estado do Rio de Janeiro. O evento ocorre na sede da federação, no Centro do Rio, a partir das 10h.

O lançamento do estudo poderá ser acompanhado pelo Youtube da Firjan no link https://youtu.be/Bpn9Xhngfug

O documento, que em breve será apresentado aos candidatos à presidência da República e ao governo do estado do Rio, possui 62 propostas na esfera federal e 41 na estadual, essenciais para a retomada econômica brasileira nos próximos anos. O estudo comprova que, historicamente, o Brasil registra baixa produtividade e que, nos últimos anos, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) esteve relacionado a fatores que não se repetirão no futuro, como o rápido crescimento da população em idade ativa em relação à população total do país.

Programação

10h – Abertura. Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, presidente da Firjan

10h15 – Apresentação da Agenda de Propostas Firjan para um Brasil 4.0. Luiz Césio Caetano, vice-presidente da federação e coordenador do GT da Agenda Política Industrial

10h30 – Painel: Indústria forte, país mais produtivo. Com Julio Talon, presidente da GE Celma; Pedro Wongtschowski, presidente do Conselho de Administração da Ultrapar; Alexandre D’Ambrosio, vice-presidente executivo de Assuntos Corporativos e Institucionais da Vale; e Rafael Chaves, diretor de Relacionamento e Sustentabilidade da Petrobras. Moderador: Rodrigo Santiago, presidente do Conselho de Economia da Firjan.

12h – Encerramento.

Serviço:

Evento: Lançamento da “Agenda de Propostas Firjan para um Brasil 4.0”

Data: Quinta-feira, 18 de agosto de 2022

Horário: 10h

Local: Youtube da Firjan no link https://youtu.be/Bpn9Xhngfug