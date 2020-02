Firjan lança edital do Programa Rota 2030

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2020, 22:56 horas

Projetos e consultorias aprovados serão financiados pelo programa do Governo Federal de fomento à indústria automotiva

Resende – A Firjan Senai Resende lançou nesta segunda-feira o “Edital de Inovação para a Indústria” com o objetivo de gerar projetos e consultorias que fomentem a produtividade da indústria automotiva no Sul Fluminense. As aplicações fazem parte do programa do Governo Federal Rota 2030, de fomento do setor e que disponibilizará recursos na ordem de R$ 40 milhões para custear tais ações.

Os projetos de pesquisa e desenvolvimento deverão ser feitos por meio de alianças entre as indústrias com parceiros, que podem ser outras indústrias, startups e institutos de pesquisa, ciência e tecnologia. A própria Firjan, por meio dos seus institutos de inovação, é um dos parceiros credenciados para atuação nas propostas.

Além dos projetos, as chamadas “Sistemistas”, que são as indústrias de apoio às montadoras de automóveis, fornecedoras de peças e outros serviços, terão a oportunidade de contratar até 600h de consultoria gratuita com a Firjan SENAI Resende, com o objetivo de gerar aumento mínimo de 20% de produtividade. As aplicações são dentro da área de “Lean & Digitalização”, que visa otimizar o processo produtivo destas empresas. O chamado Cluster Automotivo do Sul Fluminense é formado basicamente pelas sistemistas e montadoras locais.

De acordo com o Gerente Geral de Negócios Firjan, Carlos Magno Lucas do Nascimento, a parceria vista entre as empresas no Sul Fluminense é fundamental para que os recursos do programa sejam captados. “Essa sinergia entre Cluster Automotivo, Firjan e o programa Rota 2030 irá contribuir muito para trazer maior desenvolvimento para a região e para o Estado do Rio de Janeiro”, observa.

O edital ainda contempla um MBI, uma espécie de MBA para a indústria, que oferece capacitação voltada para a integração de montadoras e sistemistas com as suas respectivas cadeias, gerando soluções inovadoras. As inscrições para as diversas modalidades do edital, informações e dúvidas podem ser solicitadas pelo endereço de e-mail jbenedito@firjan.com.br ou pelo telefone (24) 99213-1884, procurar por Jaqueline Marques, Especialista de Negócios da área automotiva da Firjan Senai Resende.