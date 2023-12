Firjan: Produção industrial fluminense cresce acima da média nacional

Estado do Rio – Após a divulgação dos dados de produção industrial, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Firjan destacou que a produção industrial fluminense cresce acima da média nacional. Apesar do recuo de 2,0% em outubro em relação ao mês anterior, na série com ajuste sazonal, a indústria do estado do Rio de Janeiro apresenta crescimento de 4,0% em doze meses, superando a média da indústria brasileira (0,0%). Esse avanço do setor industrial fluminense em doze meses, até outubro, foi observado tanto na indústria extrativa (6,5%) quanto na de transformação (1,4%). Cabe destacar, contudo, que o vetor de crescimento no período foi a cadeia de óleo e gás, com destaque não apenas na atividade extrativa, mas também em coque, derivados do petróleo e biocombustíveis (+11,4%).

Segundo a Firjan, apesar de o estado do Rio de Janeiro se posicionar, nos últimos doze meses, como o segundo maior produtor industrial entre todas as regiões pesquisadas pelo IBGE, fatores conjunturais e estruturais ainda representam um desafio para o setor. A alta carga tributária e a ainda elevada taxa de juros são os principais problemas enfrentados pelos industriais fluminenses em 2023.

Ainda de acordo com a Firjan, não há espaço para aumento de carga tributária no estado do Rio de Janeiro sem impacto na subsistência do setor produtivo. Por isso, a Federação ressaltou que o recente aumento da alíquota de ICMS no estado é totalmente incompatível com o cenário econômico que a indústria fluminense atravessa, afirmando que apenas com uma carga tributária adequada e melhorias em infraestrutura o estado do Rio de Janeiro conseguirá desenvolver um polo industrial dinâmico, consolidando a economia fluminense e criando oportunidades para toda a população.