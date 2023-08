Firjan SENAI abre 900 vagas gratuitas no Sul Fluminense

Rio – A Firjan SENAI está disponibilizando 900 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional distribuídas entre as unidades de Angra dos Reis, Barra Mansa, Barra do Piraí, Volta Redonda e Três Rios. As aulas terão início a partir de setembro. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site da Firjan SENAI: www.firjansenai.com.br/cursosgratuitos. O período de inscrição será encerrado automaticamente para cada oferta assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas.

“A qualificação profissional é de fundamental importância para a empregabilidade de jovens e adultos. Portanto, a Firjan SENAI está ofertando mais de 7.300 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes, focando na ampliação das oportunidades de trabalho e de renda dos alunos”, pontua Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI.

Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta seja de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovado por meio de uma autodeclaração. É fundamental também ter acesso a um computador ou notebook, já que parte dos cursos será realizada de forma on-line, seguindo a estratégia EAD.

Após o cadastro no site, o candidato terá um prazo de dois dias úteis para comparecer à unidade escolhida a fim de efetivar sua matrícula. Será necessário apresentar todos os documentos exigidos, incluindo identificação, CPF, comprovante de escolaridade e autodeclaração de baixa renda. Candidatos menores de idade deverão ser acompanhados por seu responsável legal.

Confira as oportunidades nas regiões:

Angra dos Reis: Almoxarife; Assistente Administrativo; Eletricista Industrial; Operador de Movimentação E Armazenagem De Material.

Barra Mansa: Assistente Administrativo; Assistente de Operações em Logística; Eletricista de Automóveis; Instrumentista Industrial; Mecânico de Manutenção de Equipamentos Hidropneumáticos; Operador de Máquinas Operatrizes; Operador de Sistemas Computacionais em Rede.

Barra do Piraí: Assistente Administrativo; Assistente de Operações em Logística; Desenhista de Projetos Elétricos Industriais; Eletricista Industrial;

Volta Redonda: Assistente Administrativo; Assistente de Operações em Logística; Confeiteiro; Desenvolvedor de Conteúdos Youtube; Desenvolvedor de Projetos Maker em Fablab; Eletricista de Obras; Mecânico de Manutenção; Pizzaiolo.

Três Rios: Assistente Administrativo; Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica; Eletricista Industrial; Mecânico de Manutenção.

Vagas no estado:

Ao todo, a Firjan SENAI oferece 7.335 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional para todo o estado do Rio. São mais de 60 títulos distribuídos em 293 turmas, com início ainda em 2023 e em diferentes formatos. Há oportunidades em áreas tecnológicas como: Audiovisual, Automação Industrial, Automotiva, Construção Civil, Eletroeletrônica, Energias Renováveis, Gestão, Gráfica e Mídias Impressas e Digitais, Logística, Mecânica Industrial, Panificação e Confeitaria, Soldagem, Refrigeração e Climatização, Tecnologia da Informação, entre outras.

Mais informações e inscrições no site da Firjan SENAI: www.firjansenai.com.br/cursosgratuitos.