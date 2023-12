Firjan Senai e Cluster Automotivo inauguram hub de inovação

Sul Fluminense – A Firjan Senai inaugurou, na última quarta-feira (06/12), o Inova Cluster – um hub de inovação do Cluster Automotivo Sul Fluminense, na unidade de Resende. A inauguração do espaço foi realizada pelo diretor regional da Firjan Senai, Alexandre dos Reis, e pelo presidente do Cluster Automotivo Sul Fluminense, Marcelo Marchiori, diretor de Manufatura e Operações da Nissan.

Com olhar para o desenvolvimento regional, o Inova Cluster é um projeto que visa o desenvolvimento de um programa com foco em três principais objetivos: desenvolver soluções tecnológicas, criar e implementar projetos de inovação social e consolidar um ecossistema por meio de parcerias com stakeholders regionais e estaduais, que estimulem o empreendedorismo e promovam a colaboração entre diferentes atores.

O espaço colaborativo servirá como um hub de aceleração de projetos. Nele, as empresas terão acesso a recursos essenciais para o desenvolvimento de projetos de inovação. Os projetos concebidos no âmbito do Inova Cluster serão desenvolvidos em parceria com a Firjan Senai, bem como em colaboração com outros atores do ecossistema, promovendo uma abordagem sistêmica e sinérgica para a inovação.

Escola Colaborativa

Na mesma ocasião, aconteceu a formatura da primeira turma da Escola Colaborativa do Cluster Automotivo Sul Fluminense. Após cinco meses de aulas, funcionários das empresas associadas ao aglomerado concluíram a capacitação em Iniciação à Tecnologia e Inovação, que resultou em 19 projetos aprovados. Entre eles, se destacou um trabalho sustentável, cuja proposta é a utilização de água da chuva no processo de pintura E-coat (que promove proteção para superfícies metálicas).

Marcelo Marchiori e Alexandre dos Reis também participaram dessa cerimônia que contou ainda com a gerente regional de Pesquisa e Serviços Tecnológicos da Firjan, Carla Giordano; e o gerente de Regulação e Compliance do grupo Stellantis, Leonardo Amaral, enquanto membro da diretoria técnica de Tecnologia e Inovação da Escola Colaborativa.

O presidente do Cluster Automotivo parabenizou a iniciativa da Escola Colaborativa e valorizou o investimento em novas tecnologias e inovação, mas também frisou que só é possível alcançar metas com profissionais competentes.

“É possível direcionar nossas habilidades individuais para contribuir significativamente para o aprimoramento da sociedade. Embora possamos realizar investimentos, a presença de capital humano competente na região é crucial. Sem essa competência, enfrentaremos desafios para oferecer suporte e alcançar o sucesso em todas as nossas aspirações destinadas a sustentar a missão do Cluster e da região”, resumiu Marcelo Marchiori.

Participaram da primeira turma as empresas: Faculdades Dom Bosco, Aethra, BMB, Carese, CSN, Moura, Hyundai, Maxion, Jaguar, MA, MAG, Kromberg & Schubert, Magneti Marelli, Meritor, Michelin, Nissan, Stellantis, Suspensys, Tachi-S, Power Train e Volkswagen Caminhões e Ônibus.