Firjan SENAI lança Cursos Técnicos a Distância com 189 vagas para o Sul Fluminense

Matéria publicada em 31 de julho de 2020, 10:24 horas

Sul Fluminense e Rio – A partir de 24 de agosto, a Firjan SENAI lança uma série de cursos técnicos no formato híbrido de Educação a Distância (EaD). Serão oferecidas mais de mil vagas em 12 cursos técnicos EaD, nas 19 unidades do estado do Rio. Na Região Sul Fluminense os cursos disponíveis sãoAutomação Industrial, Eletrotécnica, Logística e Mecatrônica, oferecido nas cidades deBarra Mansa, Barra do Piraí, Resende e Volta Redonda. A capacitação contará com aulas on-line, material estruturado para estudo, exercícios e simuladores. As aulas práticas ocorrerão em 2021.

Segundo Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI, a prioridade é investir na qualidade da formação dos alunos para um mundo que se torna cada vez mais tecnológico. “Com a pandemia, muitas restrições foram impostas a pessoas e instituições, destacando a suspensão das aulas presenciais. Nesse contexto e com o foco na formação do aluno, a Firjan SENAI mergulhou nos processos de aprendizagem do modelo EaD. A sociedade precisará de profissionais cada vez mais capacitados em relação às tendências da indústria do futuro e da transformação digital”, afirma Melo.

Com exceção dos títulos de Automação Industrial, Redes de Computadores e Logística, os demais cursos são inéditos na instituição no formato EaD, destacando-seMecatrônica, Manutenção e Suporte em Informática e Manutenção Automotiva. Os cursos de Automação Industrial e Mecânica são os que têm o maior número de vagas: 200 e 219, respectivamente.

Melo acrescenta que a certificação de um curso em EaD é a mesma daqueles no formato presencial. “A formação contempla as mesmas competências profissionais, desenvolvidas de forma inovadora, e em nada deve aos cursos presenciais. Além disso, a adoção de recursos digitais na educação favorece um maior engajamento dos alunos, que contam com simuladores, games, realidade aumentada, animações, vídeos, livros digitais etc. O objetivo é sempre facilitar o entendimento do assunto abordado, muitas vezes ampliando particularidades que no presencial não seria possível aprofundar, ressalta Melo.