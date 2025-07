Firjan SENAI SESI leva inovação à Fomenta Valença 2025

Valença – Com soluções voltadas à indústria, a Firjan SENAI SESI marca presença na Fomenta Valença 2025 com tecnologia, inovação e serviços em saúde. A feira teve início na quarta-feira (23), no campus da UNIFAA, e contou com a presença de Henrique Nora Junior, presidente da Firjan Sul Fluminense e 2º vice-presidente da Firjan, que participou da mesa de abertura. Na ocasião, ele destacou o papel da federação na promoção de um desenvolvimento regional sustentável.

No estande da Firjan SENAI SESI, os visitantes encontram demonstrações com braço mecânico e impressora 3D, exemplificando como a automação e a prototipagem aceleram o desenvolvimento de produtos e aumentam a competitividade das empresas. A iniciativa também oferece exames gratuitos de acuidade visual, ações interativas com distribuição de brindes e atendimento ao público sobre os cursos da unidade de Valença.

Durante a cerimônia, Nora destacou a importância do trabalho conjunto entre setor produtivo, poder público e instituições de ensino. “A Firjan SENAI SESI tem orgulho de fazer parte dessa construção, porque acreditamos no potencial de Valença e de toda a nossa região Sul Fluminense. Acreditamos, sobretudo, na força do trabalho conjunto para promover o desenvolvimento regional com visão de futuro, como propõe o Movimento Valença 2030”, afirmou.

A Fomenta Valença 2025 é realizada pela Associação Comercial e Industrial de Valença (ACIVA) e pela Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA), com apoio institucional da Firjan SENAI SESI. O evento segue até sábado (26), com entrada gratuita.

Henrique Nora também destacou o papel da federação no fortalecimento da indústria. “Unimos educação profissional de qualidade, tecnologia de ponta, inovação, saúde e segurança do trabalho para apoiar o crescimento da indústria de forma cada vez mais produtiva, competitiva e sustentável”, completou.