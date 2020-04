Firjan SESI inicia Testes Covid-19 nos trabalhadores da indústria fluminense

Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 18:05 horas

Rio – A Firjan SESI começou nesta sexta-feira (17) os testes moleculares contra o coronavírus nos trabalhadores da indústria do estado do Rio. Até a próxima segunda-feira (20/4), serão recolhidas amostras de 418 funcionários de 16 empresas, nos pontos de coleta das unidades da Firjan SESI Cinelândia e Vicente de Carvalho, além de uma gráfica em Higienópolis, na Zona Norte, e uma empresa em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

O programa Testes Covid-19 é oferecido gratuitamente pela federação para pequenas indústrias, e a preço de custo para as médias e grandes, e será executado de abril a setembro pelo Centro de Inovação SESI Higiene Ocupacional (CIS HO) em parceria com a UFRJ.

Presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira destaca que essa é uma contribuição da Firjan SESI para manter a saúde dos trabalhadores da indústria, principalmente das pequenas empresas, protegendo eles e suas famílias. “Com a realização destes testes, reforçamos nossos esforços para um trabalho seguro, garantindo que os bens produzidos cheguem aos supermercados, farmácias e nas casas das pessoas”, frisou.

A Firjan lançou em 4 de abril o programa Testes Covid-19 com o objetivo de promover a testagem exclusiva nos 556 mil funcionários da indústria fluminense, a fim de agilizar o diagnóstico de doença, protegê-los e, assim, contribuir para evitar a propagação do coronavírus no estado do Rio. A iniciativa tem capacidade de processar até 2.248 testes por dia.

Carlos Henrique Krüger, 49, comprador da gráfica Wal Print, em Bonsucesso, disse que a iniciativa traz segurança para os trabalhadores das indústrias do estado do Rio. “O teste é muito simples e rápido, e nos traz calma para seguirmos trabalhando e tomando todas as precauções. Esse cuidado com os industriários ajuda, inclusive, a produzirmos com mais eficácia”, concluiu.

As coletas começaram pela cidade do Rio de Janeiro, onde há mais casos de Covid-19, seguindo para a Região Metropolitana e, por fim, por todo o estado. As empresas interessadas em aplicar os testes em seus funcionários podem se inscrever pelo site da Firjan www.firjan.com.br/testescovid19 . Mais informações podem ser obtidas através do e-mail faleconosco@firjan.com.br.

Metodologia recomendada pela OMS

A metodologia usada será a do padrão-ouro para diagnóstico, com coleta de secreções do nariz e garganta com o auxílio de hastes flexíveis. Recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), ela se baseia na detecção do material genético do vírus, com acurácia maior que 99% e pode detectar a presença do vírus antes do surgimento dos sintomas da Covid-19.

Pesquisador chefe do Centro de Inovação SESI Higiene Ocupacional, Antonio Augusto Fidalgo Neto enfatiza: “Esta metodologia apresenta acurácia maior que 99% e pode detectar a presença do vírus antes do surgimento dos sintomas da Covid-19”.

Esta é mais uma ação do Programa Resiliência Produtiva (http://www.firjan.com.br/resiliencia-produtiva/oprograma/default.htm), um conjunto de ações elaboradas pela Firjan para enfrentar a atual crise da Covid-19. São propostas às diferentes esferas de governo para atenuar os impactos econômicos e sociais desta crise, mobilização para conectar setor produtivo, institutos de pesquisa e universidades em busca de soluções e produção de insumos fundamentais para o combate à pandemia.