Flumisul 2023 é sucesso em Barra Mansa

Barra Mansa – Com a presença de 82 mil pessoas nos quatro dias de evento e 150 estandes comercializados de empresas de diferentes segmentos, a 22ª edição da Flumisul – Feira de Negócios do Sul Fluminense – foi um grande sucesso. O evento não acontecia desde 2019, o que tornou a volta de sua realização ainda mais importante e especial para o município. O Parque da Cidade recebeu toda a estrutura e programação da feira, que foi promovida em parceria com a Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap-BM).

Presente nos quatro dias da Flumisul, o prefeito Rodrigo Drable comemorou os resultados obtidos. “Essa Flumisul foi a maior de todos os tempos e superou qualquer expectativa. Nós conseguimos tornar a feira fisicamente muito maior, os investimentos foram anunciados e muitos negócios fechados. Nós temos aqui grandes empresas, como a Pneuscar e a RioTerra, que vão investir no nosso Condomínio Industrial e gerar milhares de empregos diretos. O comércio varejista e a indústria fecharam negócios, além de todo o networking proporcionado. E a população visitou uma grande feira com uma gastronomia interessante, shows e muito entretenimento. Eu estou realizado com o sucesso da Flumisul 2023”, declarou o chefe do Executivo.

A solenidade de abertura, realizada na última quarta-feira (22), marcou o lançamento do Condomínio Industrial, localizado às margens da Via Dutra, e, ao longo do evento, vários encontros foram realizados com o objetivo de fomentar negócios na área.

– A princípio nós esperávamos assinar os termos de compromisso com aquelas empresas já negociadas, mas na verdade a Feira fomentou tantos novos negócios que hoje nós podemos até pensar em um novo polo industrial. A expectativa é de que algumas empresas iniciem suas obras entre janeiro e fevereiro e que, ao final do próximo ano, já tenhamos empreendimentos funcionando e produzindo dentro do nosso condomínio – disse Drable.

Comércio, indústria e artesanato

Os estandes foram ocupados por indústrias, bancos, varejo, serviços, veículos de comunicação e expositores de artesanato do município. Houve, inclusive, a entrega de quase 100 carteiras a artesãos e anúncios de ações para o desenvolvimento do setor criativo. O Secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, marcou presença na cerimônia.

– É mais um passo aqui na cidade de Barra Mansa poder conceder a 97 artesãos a Carteira Nacional do Artesão. É uma parceria da Secretaria de Estado de Turismo com a Prefeitura, valorizando ainda esse produto. O artesanato é muito importante para a cidade e está bem presente na Flumisul – disse Tutuca.

Ao longo dos quatro dias a Flumisul também teve como destaque as rodadas de negócios e créditos. O presidente da Companhia de Desenvolvimento, Bruno Paciello, disse que essas ações – promovidas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – foram pontos altos do evento, representando uma oportunidade para os pequenos e médios empresários terem acesso às grandes empresas.

– Outro evento relevante desta edição foi a apresentação dos resultados das pesquisas de avaliação de moradores e empresários sobre o comércio da Região Leste, o programa ‘Desenvolve Leste’, promovido pela Aciap e o Sebrae. O projeto mapeou e nos proporcionou entender a demanda da comunidade e assim conseguir levar investimentos e empresas para atender melhor a localidade – contou Paciello.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Daniel Volpe Maciel, enalteceu que a feira simboliza o empenho da atual administração municipal para estimular o empreendedorismo no município. “Barra Mansa é uma cidade com grande vocação para os negócios de diversos setores. Temos um comércio muito forte e importantes indústrias que já estão aqui, além das que virão pra cá com o Condomínio Industrial. A volta da Flumisul reforça ainda mais o que já temos de potencial e o que podemos atrair para nosso município”, afirmou Daniel.

O presidente da Aciap-BM, Matheus Gattás, também comentou sobre o saldo positivo da feira. “A Flumisul teve excelentes resultados para todos os setores e sua característica multissetorial foi um grande diferencial na edição deste ano. O varejo, por exemplo, ganhou uma maior visibilidade e trouxe o consumidor para aproveitar as promoções da Black Friday, além de proporcionar que ele conhecesse mais de perto as empresas da cidade e da região que estavam expondo”, disse.

Matheus ressaltou ainda a proximidade que a feira proporcionou entre as pequenas e grandes empresas. “Falando nisso, outro destaque da Flumisul foi o grande volume de negócios gerados entre as empresas prestadoras de serviços e as grandes indústrias, cumprindo o seu papel de incentivar o desenvolvimento econômico da região”, concluiu Gattás.