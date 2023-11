Flumisul divulga programação de palestras e workshops

Barra Mansa – A maior Feira de Negócios do Sul Fluminense, a Flumisul, será aberta nesta quarta-feira (22), em Barra Mansa. O evento retorna após três anos e acontece no Parque da Cidade, no Centro. É uma realização da Prefeitura de Barra Mansa com a Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços (Aciap). Todos os estandes foram comercializados, atingindo 100% das vendas. A montagem das estruturas está sendo finalizada para receber o público que comparecerá ao evento.

Haverá palestras durante os quatro dias de evento. Estarão presentes instituições como: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan); Rotary Club; Agência de Desenvolvimento Regional (ADR); além do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa, Daniel Volpe, valorizou o esforço de todos para que o evento aconteça. “Através de uma união de todos os envolvidos, foi possível o retorno desta feira tão tradicional e importante para nossa cidade. Parabenizo o prefeito Rodrigo Drable e agradeço por essa oportunidade. A Flumisul é um elo entre poder público, empresas e sociedade civil que colabora para o crescimento e fortalecimento econômico do município”, frisou.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento, Bruno Paciello, falou da expectativa com a realização do evento. “A Flumisul está de volta depois do período pandêmico e o que esperamos é que seja um sucesso. Aguardamos ansiosamente este momento. Planejamos e agora podemos proporcionar isso à população, empresários e comerciantes não só de Barra Mansa, mas de toda a região”, comunicou.

A Flumisul tem o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL), do Sicomércio-BM, das empresas ArcelorMittal e Edvaldo Contabilidade e das entidades Sebrae e Firjan.

A programação ainda inclui shows, praça de alimentação e auditório.

Confira o cronograma completo:

Quarta-feira (22):

– 13h30 às 15h30 – Reunião da ADR com convidados – secretários de Desenvolvimento dos municípios do Sul Fluminense – no Auditório (somente convidados).

– 15h30 às 17h – Painel Indústria Sebrae – Auditório (somente inscritos). Tema: Painel Fortalecimento de Cadeias Produtivas Locais.

– 17h – Credenciamento de expositores.

– 17h30 às 19h – Reunião Conselho Firjan – Auditório (somente convidados).

– 18h às 22h – Abertura dos portões para entrada dos visitantes na Flumisul (acesso ao público).

– 19h às 20h – Cerimônia de abertura e inauguração da Feira Flumisul 22ª edição. Falas do: prefeito de Barra Mansa, Firjan, Sebrae, ArcelorMittal, Setur, Secretaria de Desenvolvimento do Estado, Aciap, CDL, presidente do Condomínio Industrial e secretário de Desenvolvimento do Município.

– 22h – Encerramento da visitação nos stands.

– 23h – Encerramento da praça de alimentação.

Quinta-feira (23):

– 14h às 18h GOV RJ – Rodada de Negócios e Sessão de Crédito.

– 19h às 20h – SEBRAE – Palestra ‘Atendimento ao cliente: Como satisfazer e encontrar seus clientes’.

– 20h às 21h – SEBRAE – Lançamento do resultado das pesquisas de avaliação de moradores e empresários sobre o comércio da Região Leste de Barra Mansa.

– 21h às 22h – ROTARY CLUB – Prêmio Rosângela Maia Salgado.

Sexta-feira (24):

– 14h às 15h – SEBRAE – ‘Palestra ‘Tudo sobre a Nova Nota Fiscal de Serviço Eletrônica’.

– 16h às 17h – SEBRAE – ‘Palestra Finanças Pessoais’.

– 17h às 18h – Marcello Souza – ‘Acreditar + Agir = Desenvolver’.

– 19h às 20h – SEBRAE – Atendimento Sala do Empreendedor.

Sábado (25):