Fomenta RJ movimenta Piraí com crédito e oportunidades de negócios

Piraí – Piraí sediou, nesta sexta-feira (29), mais uma edição do Fomenta RJ. O evento, realizado na Agremiação Esportiva Piraiense, reuniu empreendedores, empresários e instituições para um dia de debates, palestras e rodadas de negócios. A iniciativa foi promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços em parceria com o Sebrae Rio, Fecomércio RJ e Sicomércio-RJ, com apoio da Acepi e do Governo do Estado.

A abertura contou com a presença do prefeito Luiz Fernando Pezão, da secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Fernanda Curdi, e da coordenadora regional do Sebrae, Paola Tenchini. A programação trouxe palestras do bicampeão olímpico de vôlei e consultor do Senac RJ, Giovane Gávio, e da empresária e influenciadora digital Karol Babadeira, além de oficinas de gastronomia e cestaria.

O prefeito Pezão destacou que o encontro chega em um momento estratégico para o município.

“Essa parceria com o Sebrae, Sesc, Fecomércio e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado é muito importante para todo o Rio de Janeiro, mas especialmente para Piraí, que está retomando os investimentos. Tudo o que está sendo oferecido, capacitação, crédito e apoio, vem exatamente ao encontro do que precisamos. É isso que vai ajudar a cidade a crescer”, afirmou.

Já a coordenadora regional do Sebrae, Paola Tenchini, explicou as novidades desta edição, que ampliou a interação entre empresas e empreendedores.

“Este ano inovamos. Transformamos a rodada de negócios em mesas de atendimento, para que qualquer empreendedor pudesse conversar diretamente com uma das sete grandes e médias empresas presentes. Além disso, contamos com instituições financeiras como AgeRio, Banco do Brasil, Caixa e Sicredi. Também estamos divulgando o Programa Acredita, um grande lançamento do Governo Federal que amplia as oportunidades, principalmente para o microempreendedor individual acessar crédito e microcrédito”, disse.