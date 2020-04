Receita Federal atende mais de 11 mil pedidos de regularização de CPF

Matéria publicada em 13 de abril de 2020, 09:08 horas

Brasília – A força-tarefa organizada pela Superintendência Regional da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) para regularizar CPFs para recebimento do auxílio emergencial no feriado e fim de semana de Páscoa conseguiu responder mais de 11 mil solicitações de contribuintes (parcial até às 22h deste domingo).

Mais de 220 servidores voluntários ajudaram a resolver as solicitações recebidas no e-mail corporativo. O objetivo, que foi tratar completamente as demandas e encaminhar as orientações aos cidadãos, foi alcançado com sucesso.

A Receita Federal volta a ressaltar que não é necessário comparecer às unidades de atendimento. O cidadão dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo pode enviar e-mail para atendimentorfb.07@rfb.gov.br, solicitando o serviço de regularização de CPF acompanhado da documentação descrita no endereço: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/servicos/regularizacao-cpf.