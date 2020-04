Frequência ao site do DIÁRIO DO VALE dispara durante crise do coronavírus

Matéria publicada em 13 de abril de 2020, 17:59 horas

Jornal trabalha em regime de home office e equipe e direção se desdobram para divulgarem informações precisas e atuais

Volta Redonda – A busca por informações sobre a pandemia da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, está fazendo com que a quantidade de visitas e de páginas lidas no site do DIÁRIO DO VALE dispare. Os dados são da ferramenta Google Analytics. Em dezembro, o jornal teve 5.590.576 páginas lidas em seu site. As primeiras notícias sobre o vírus, nessa época ainda restritas a outros países, saíram no fim desse mês.

Em janeiro, quando as notícias sobre a Covid-19 começaram a gerar destaque e interesse, o número de páginas lidas no site do jornal disparou para 7.425.876.

Em fevereiro, mesmo com o mês sendo mais curto, e havendo o Carnaval, o número de páginas vistas superou o de dezembro, ficando em 6.111.464.

Em março, o número de páginas vistas teve outra alta impressionante, indo para 11.040.678. Nesse mês começaram as medidas de restrição social e outras formas de combate à pandemia na região. O número de casos também começou a crescer em bases praticamente diárias.

Em 12 dias do mês de abril, o site do jornal já acumula 4.270.927 páginas vistas. Mantido esse ritmo, a página do DIÁRIO DO VALE deve fechar o mês com mais de 10,5 milhões de páginas vistas.

Já no Facebook, a página do DIÁRIO DO VALE conta atualmente com 289.882 seguidores e 267.825 pessoas que curtem a página. No Instagram, o jornal tem 68,3 mil seguidores; no Twitter, são 11,5 mil.

Home Office

Atendendo às recomendações das autoridades de saúde, a equipe do jornal vem trabalhando em regime de home office, exceto quando absolutamente inviável. O grupo vem lutando para passar o máximo possível de informação, sempre com segurança sobre o que está sendo informado.

Colaboração

A página do DIÁRIO DO VALE no Facebook vem compartilhando as transmissões ao vivo feitas pelo prefeito Samuca Silva. A live da última quinta-feira, com a colaboração dos seguidores da página do jornal, chegou a mais de 32 mil espectadores.

Pesquisa

Em pesquisa recentemente feita pela Orbital sobre as medidas de combate à Covid-19 em Volta Redonda, o jornal, junto com suas páginas nas redes sociais, foi identificado como o meio de comunicação formal mais usado para a obtenção de informações sobre a pandemia.