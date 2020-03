Funcionários da Volks entram em férias coletivas a partir desta quarta-feira

Matéria publicada em 25 de março de 2020, 10:36 horas

Resende – A Volkswagen Caminhões e Ônibus antecipou para a partir desta quarta-feira, 25, as férias coletivas em função do cenário do coronavírus,. Na semana passada, a montadora situada no polo industrial de Resende, divulgou que o procedimento aconteceria a partir do dia 30. Porém, a nova decisão assegura o isolamento social dos funcionários a partir do dia 25.

“Após entendimentos com o Sindicato e Comissão de Fábrica e com base na Medida Provisória 927 publicada ontem no Diário Oficial da União, informamos que estamos antecipando o início das férias coletivas do dia 30/03/20 para o dia 25/03/20, quarta-feira desta semana!”, informa a empresa