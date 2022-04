Fundação Cecierj seleciona tutores para atuação em cursos EAD

Matéria publicada em 25 de abril de 2022, 19:40 horas

Rio – A Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com edital aberto para formação de cadastro de reserva de tutores a distância e presencial para acompanhamento dos cursos de graduação oferecidos pelas instituições de ensino superior que integram o Consórcio Cederj. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 29 de abril, exclusivamente pela internet: https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/trabalhe-conosco/tutoria/.

No ato da inscrição, o candidato a tutor presencial vai escolher o polo onde exercerá a tutoria, em regime presencial, em horários a serem definidos junto à direção de cada polo, segundo as necessidades e possibilidades do polo/curso. Já a atividade de tutoria a distância ocorrerá na sede do curso, na instituição de ensino superior escolhida pelo candidato no ato da inscrição, em regime semi-presencial, em horários a serem definidos junto às coordenações de curso, de disciplina e de tutoria, segundo as necessidades e possibilidades do curso. É vedada a atuação concomitante em atividades de tutoria presencial e a distância.

O candidato deverá ter concluído curso de nível superior até a data da inscrição, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), em área de conhecimento de acordo com o que está definido no anexo I do edital, publicado em: https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/trabalhe-conosco/tutoria/ . O processo seletivo será válido por doze meses, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Fundação Cecierj.

Consórcio Cederj

A Fundação Cecierj é responsável pelo gerenciamento do Consórcio Cederj, criado em 2000, que oferta cursos de graduação das instituições públicas do Estado do Rio de Janeiro na modalidade semipresencial. São elas: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – Cefet/RJ, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Atualmente, são 18 cursos ofertados no âmbito do Consórcio Cederj distribuídos em 42 polos no Estado do Rio de Janeiro, onde são desenvolvidas as atividades presenciais, como as tutorias, laboratórios e avaliações. Os alunos contam com um ambiente virtual de aprendizagem, onde são disponibilizadas ferramentas que permitem o acesso ao curso e a suas disciplinas, materiais de estudo, avaliações a distância, cronogramas de atividades e também a interação entre alunos, tutores e coordenadores de curso.