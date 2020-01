Furnas abre 500 vagas para curso gratuito de cuidador

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2020, 16:33 horas

Iniciativa promove capacitação teórica e prática para brasileiros e refugiados

Rio – Furnas oferece 500 vagas para capacitação de cuidador de idosos, crianças e pessoas com deficiência, em parceria com o Centro Brasileiro de Cooperação Intercâmbio de Serviços Sociais (CBSIS). O curso contribui para o aprimoramento profissional destas pessoas e melhoria da qualidade de vida dos que precisam de cuidados especiais. No período de 21 a 24 de janeiro, brasileiros e refugiados poderão realizar a inscrição gratuitamente na sede do CBSIS, à Rua Pedro Américo, 394 – Bairro Catete (RJ).

“Vamos iniciar mais um ciclo desta iniciativa, que ratifica o compromisso social de FURNAS. O Curso Cuidador alcançou resultados significativos nas últimas duas décadas, contribuindo para a qualificação profissional das pessoas e promovendo o bem estar de quem precisa”, afirma Claudia Tenório, assistente social da empresa.

Com duração de dois meses, a capacitação para cuidador contará com 10 aulas teóricas e duas práticas que incluem visitas técnicas a instituições, totalizando 160 horas. Na programação serão abordados assuntos como: Guia Prático do Cuidador, Cuidado com o corpo e valorização dos sentidos, Interações sociais, Família, Violência e Maus tratos, entre outros. O aluno só receberá o certificado de conclusão se tiver 75% de frequência.

Após a conclusão, os nomes passam a fazer parte do Cadastro de Cuidadores, organizado pelo Serviço Social da empresa para atender seus funcionários e familiares que necessitem de tratamentos especiais. Para se inscrever, é necessário levar uma foto 3X4, cópia do comprovante de residência, cópia do diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental e cópia do RG e CPF.

Sobre o Curso Cuidador de FURNAS

No período de 2014 a 2019, o Curso Cuidador de FURNAS capacitou cerca de 900 pessoas e ministrou, aproximadamente, 2800 horas de aulas. As turmas foram realizadas em diversas localidades como Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, além de diferentes bairros da cidade do Rio de Janeiro, tal como Santa Cruz, Botafogo e Laranjeiras.

A expectativa é que o Curso Cuidador sirva como opção para ingresso no mercado de trabalho, bem como para o empoderamento destes indivíduos, propiciando melhoria das condições de vida da população.

Sobre a profissão de cuidador

Em 2016, a profissão de cuidador de idosos, crianças e pessoas com deficiência ou doenças raras foi regulamentada. A Lei estabelece regras e critérios para o exercício da profissão e a inclui no rol das atividades regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

Entre os pré-requisitos para exercer a atividade, o texto estabelece idade mínima de 18 anos e exigência do ensino fundamental completo. Também passou a ser cobrado certificado em curso de formação para cuidador de idosos, com carga-horária mínima de 160 horas, o que levou muitas pessoas a procurar formação na área.

SERVIÇO

CURSO DE CUIDADOR DE FURNAS

Inscrições:

Período: 21 a 24 de janeiro

Horários: 10h às 12h e 13h às 16h Local: Sede CENTRO BRASILEIRO DE COOPERAÇÃO INTERCÂMBIO DE SERVIÇOS SOCIAIS – CBCISS : Rua Pedro Américo, 394 – Bairro Catete

Documentação necessária para inscrição:

1 foto 3 X4; Cópia do comprovante de residência;

Cópia do diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental; Cópia do RG e CPF

Início das aulas: 4 de Fevereiro, 8h30 às 16h30

Duração do curso:10 aulas teóricas e 2 aulas práticas