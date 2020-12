Futuras parcerias são debatidas entre a prefeitura de Barra Mansa e Caixa Econômica Federal

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2020, 19:23 horas

Reunião desta quinta-feira (3) abordou novas propostas com base no novo marco regulatório do saneamento básico

Barra Mansa – Dando continuidade na parceria entre a prefeitura de Barra Mansa e a Caixa Econômica Federal, representantes da instituição financeira apresentaram um possível convênio, tendo como base o novo marco regulatório do saneamento básico.

Estiveram presentes no encontro o coordenador de Filial da Gerência Executiva Governo da Caixa Econômica Federal no Sul Fluminense, Ronaldo Ribeiro, os secretários de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinícius Azevedo, o subsecretário de Governo, Luiz Claudio Compasso, e o diretor executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), Fanuel Fernando.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, destacou a importância desta parceria. “É muito importante ressaltar o bom trabalho que a prefeitura vem desenvolvendo e a credibilidade que Barra Mansa está tendo junto à Caixa Econômica. Isso gera novas parcerias e a abertura de novos convênios. Uma reunião dessas é a confirmação dessa credibilidade, deste estreitamento entre as duas instituições. A prefeitura vem conquistando amplos avanços em novos projetos e esta parceria permite acelerar as obras que existem e que são de responsabilidade da Caixa”.

O coordenador de Filial da Gerência Executiva Governo da Caixa Econômica Federal no Sul Fluminense, Ronaldo Ribeiro, explicou o encontro. “Estamos reafirmando um trabalho que a gente já vem desenvolvendo com o município e aproveitamos para apresentar uma proposta de projeto à Barra Mansa. Vamos continuar a conversar com o município”.