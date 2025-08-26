Gastronomia impulsiona economia e turismo no RJ

Estado do Rio – A gastronomia tem ampliado sua participação na economia do Rio de Janeiro e já aparece como uma das principais motivações turísticas do Estado. No primeiro semestre de 2025, bares, restaurantes e lanchonetes arrecadaram R$ 258,9 milhões em ICMS, segundo o SindRio. O valor supera os R$ 251 milhões registrados em 2024 e os R$ 233,5 milhões em 2023.

O setor responde por cerca de 30% dos gastos de visitantes durante a estadia. Hoje, a gastronomia é o terceiro principal critério na escolha do destino por turistas nacionais e estrangeiros, atrás apenas das praias e das atrações culturais.

“Investir no setor de gastronomia é investir no que o Rio de Janeiro tem de mais autêntico: suas raízes, sua cultura e seu povo. Nosso governo tem trabalhado para fortalecer esse segmento em todas as regiões do estado, especialmente no interior, que concentra tradições riquíssimas e grande potencial de atração turística”, declarou o governador Cláudio Castro.

O setor de alimentos e bebidas representa atualmente cerca de 25% do total de empregos formais ligados ao turismo no estado, sendo também um dos principais motores da economia fluminense. Em 2025, o segmento também vem impulsionando o mercado de trabalho: já foram mais de 13 mil novos empregos formais gerados até junho, com destaque para a capital, Costa do Sol e Costa Verde como pólos de expansão, segundo dados do Caged.

Investimento em eventos gastronômicos

Somente em 2025, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ), já apoiou 16 eventos gastronômicos em diferentes regiões, reforçando o compromisso com a interiorização da atividade turística e com o fortalecimento de circuitos locais de sabores.

O calendário inclui grandes eventos como o Rio Gastronomia, que segue até o fim de agosto na capital, além de festivais realizados em municípios como Petrópolis, Cabo Frio, Búzios, Teresópolis, Volta Redonda, Miguel Pereira, Santa Maria Madalena, Ipiabas, Visconde de Mauá e Penedo, entre outros.

“A gastronomia é uma das grandes forças do turismo no nosso estado. Uma pesquisa recente aponta que mais de 70% dos turistas destacam a gastronomia como experiência marcante em sua estadia. Os números do SindRio mostram que o segmento tem potencial de gerar emprego, renda e desenvolvimento econômico. Sem dúvida a gastronomia é mais um atrativo turístico do nosso estado”, disse o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

Presente em todas as regiões do estado, a gastronomia fluminense reúne cerca de 95 mil estabelecimentos ativos, o que representa 8,8% das empresas do setor em todo o Brasil. O Rio de Janeiro também é destaque pela diversidade e porte dos empreendimentos, com participação de empresas médias e grandes (13,9%) bem acima da média nacional (4,5%), ainda segundo dados do SindRio.