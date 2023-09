Gattás debate ‘Inovação e Oportunidades’ no Rio Empreendedor 2023

O presidente da ACIAP-BM, Matheus Gattás, participou nesta sexta-feira (29) do Fórum Rio Empreendedor 2023, realizado na Associação Comercial do Rio de Janeiro.

Com o tema “Inovação e Oportunidades”, o evento reuniu empresários e entidades representativas, além de autoridades estaduais e municipais, com uma programação que contou com palestras, talk shows e atividades culturais,

Na ocasião, o presidente da ACIAP-BM teve a oportunidade de falar sobre o Empreendedorismo no interior do Estado do Rio, principalmente em relação ao município de Barra Mansa, e sobre a importância das leis de incentivo para o desenvolvimento econômico do interior.