Geração de empregos apresenta saldo positivo em Barra Mansa

Barra Mansa – De acordo com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgadas pelo Ministério do Trabalho no mês de setembro, Barra Mansa continua apresentando um saldo positivo na geração de empregos formais. Os dados mostram que foram realizadas 1.132 admissões e 970 desligamentos no município, o que representa um saldo positivo de 162 empregos. Já para o período de janeiro a setembro deste ano, o saldo positivo é de 713 contratações.

A maior geração de empregos aconteceu no setor de serviços com 58 postos de trabalho preenchidos. Em seguida, a construção, com 51; indústria, 47; comércio, com 5; e agropecuária com 1. Foram realizadas contratações tanto nas faixas etárias de empregos iniciais, 18 e 24 anos, quanto em profissionais já com experiência, 40 a 49 anos de idade.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, Daniel Volpe Maciel, destacou que esses resultados expressivos mostram o empenho de toda a administração municipal no estímulo à criação de novas vagas de emprego.

– Uma prefeitura com credibilidade atrai novos investimentos, o que promove diretamente o desenvolvimento do município e isso se reflete na geração de postos de trabalho. Todas as nossas secretarias exercem um trabalho em conjunto, sendo lideradas e acompanhadas de forma solícita por nosso prefeito Rodrigo Drable. Quando todos atuam em sintonia, quem ganha é a população – disse Daniel.