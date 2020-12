Gilson de Castro é reeleito presidente da CDL-VR por mais dois anos

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2020, 10:49 horas

Volta Redonda – Em assembleia realizada na sede da CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda), no bairro Aterrado, foi decidida a nova diretoria para o biênio 2021/2022. Gilson de Castro foi reeleito presidente para mais dois anos, mantendo Leonardo Almeida, como primeiro vice-presidente, e Maurílio Marcelino da Silveira, como segundo vice-presidente.

A empresária e blogueira, Karolina Chokyu, diretora de Marketing do Grupo Royal, mais conhecida nas redes sociais como “Karol Babadeira”, chega para somar à Executiva; ela assumirá como diretora de Comunicação e Tecnologia. Além dela, o ex-presidente da CDL Jovem, Bruno Freitas, e os diretores também da Jovem, Laura Castro, José Luiz Fagundes e Paulo Braga passam a integrar a Executiva a partir de janeiro.

– Nossa diretoria passa por algumas renovações, com a chegada de jovens empresários que vêm somar ainda mais à Executiva com ideias e projetos. A vinda da Karol para a CDL é um grande reforço pela experiência que ela tem com as redes sociais e ela vem se destacando muito nesse mundo virtual e, com certeza, só tem a agregar – destacou Gilson.

Nova diretoria

Gilson reforçou que a diretoria foi pensada para agregar mais conhecimento que será transformado em projetos e serviços para melhorar o dia a dia do associado.

– Queremos a cada dia aperfeiçoar nosso atendimento ao associado, oferecer mais em capacitação, ter diretores de diferentes áreas que possam contribuir com cada setor, como na área de saúde, que este ano foi tão importante por conta da pandemia. O Paulo Braga, por exemplo, é médico e, com certeza, vai nos dar um suporte quando precisarmos de um norte para alguma situação seja do dia a dia quanto atípica como foi em 2020 – detalhou o presidente reeleito.

Durante a assembleia, o presidente reeleito agradeceu a confiança da diretoria no trabalho realizado nestes dois anos, principalmente em 2020, com os desafios de enfrentar uma pandemia, com ações voltadas para os associados e de conscientização e muita luta para manter o comércio aberto.