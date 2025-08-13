quarta-feira, 13 agosto 2025
Fale conosco

Golpes com boletos falsos de consórcio aumentam; saiba como se proteger

Criminosos adulteram códigos de barras para desviar pagamentos; especialista alerta para sinais de fraude e dá dicas de segurança

by arthur

Foto: Agência Brasil

País – A popularização dos consórcios como alternativa de crédito vem acompanhada de um alerta: cresce o número de golpes com boletos falsos, especialmente direcionados a clientes do setor.
No golpe, os criminosos criam boletos quase idênticos aos originais, com logotipo da empresa e dados aparentemente legítimos.

No entanto, o código de barras é adulterado para que o valor pago seja direcionado a contas de terceiros e não à administradora do consórcio. “O golpe se aproveita da pressa ou do medo de cancelamento das cotas para induzir o pagamento. Por isso, é essencial redobrar a atenção”, explica Francis Silva, CFO do Mycon, primeira fintech de consórcios do país.

Segundo Francis, a pressa é inimiga da segurança. Por isso, é importante desconfiar de qualquer cobrança que envolva senso de urgência ou tom de ameaça. “Golpes como esse só funcionam quando o cliente se sente pressionado e não verifica as informações com calma”, reforça.

É importante que os clientes compartilhem esse tipo de alerta com amigos e familiares, para evitar que mais pessoas sejam vítimas. Com um bom controle financeiro é possível manter as contas em dia e fica mais fácil de identificar situações suspeitas que fujam do que já estava planejado.

Como se proteger?

1 – Verifique o remetente e o layout: Desconfie de e-mails com remetentes desconhecidos ou nomes estranhos. Observe também o layout do boleto. Golpistas costumam usar imagens de baixa qualidade, logotipos distorcidos ou fontes diferentes das originais, tentando imitar a sua administradora de consórcio.

2 – Atenção ao código de barras: Antes de pagar, confira se os primeiros dígitos do código de barras correspondem ao banco emissor (ex: 001 para Banco do Brasil, 237 para Bradesco, 341 para Itaú). Golpistas alteram esses números para desviar o dinheiro do seu pagamento de consórcio.

3 – Confira os dados do beneficiário: O nome e o CPF/CNPJ do beneficiário devem ser os mesmos da sua administradora de consórcio. Qualquer divergência é um sinal de alerta.

4 – Valores e vencimento: Verifique se o valor e a data de vencimento do boleto estão corretos, de acordo com o valor da sua parcela de consórcio e a data de vencimento habitual. Golpistas podem alterar esses dados.

5 – Links e anexos suspeitos: Nunca clique em links ou baixe anexos de e-mails de boletos se você não tem certeza da procedência. Eles podem conter vírus ou direcioná-lo para sites falsos.

6 – Entre em contato com a administradora do consórcio: Em caso de dúvida, entre em contato diretamente com a administradora do seu consórcio, utilizando os canais oficiais (telefone, site, e-mail) que você já conhece. Não use os dados de contato que podem estar no próprio boleto suspeito.

7 Utilize o internet banking ou aplicativos oficiais: Ao pagar um boleto, prefira sempre o internet banking ou os aplicativos oficiais do seu banco. Eles oferecem camadas extras de segurança para o seu pagamento de consórcio.

8 – Mantenha seu computador e celular protegidos: Tenha sempre um antivírus atualizado em seus dispositivos e evite acessar links suspeitos ou baixar arquivos de fontes desconhecidas.

Você também pode gostar

Resende cria banco de terras privadas para impulsionar...

Protetores de animais recebem reconhecimento pela causa em...

Literatura, música e gastronomia marcam 7ª edição da...

Movimento Potência Ilimitada anuncia ‘imersão exclusiva’ em Barra...

Embratur apresenta estratégia de inovação para o turismo

UniFOA se destaca no XVII SBAI com projetos...

Parque Tecnológico do Mar abre pré-inscrições para cursos...

Angra dos Reis inicia oficialmente a programação do...

Resende encara a Portuguesa pelas oitavas da Copa...

Festa de Nossa Senhora da Boa Morte será...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996