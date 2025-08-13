Golpes com boletos falsos de consórcio aumentam; saiba como se proteger

País – A popularização dos consórcios como alternativa de crédito vem acompanhada de um alerta: cresce o número de golpes com boletos falsos, especialmente direcionados a clientes do setor.

No golpe, os criminosos criam boletos quase idênticos aos originais, com logotipo da empresa e dados aparentemente legítimos.

No entanto, o código de barras é adulterado para que o valor pago seja direcionado a contas de terceiros e não à administradora do consórcio. “O golpe se aproveita da pressa ou do medo de cancelamento das cotas para induzir o pagamento. Por isso, é essencial redobrar a atenção”, explica Francis Silva, CFO do Mycon, primeira fintech de consórcios do país.

Segundo Francis, a pressa é inimiga da segurança. Por isso, é importante desconfiar de qualquer cobrança que envolva senso de urgência ou tom de ameaça. “Golpes como esse só funcionam quando o cliente se sente pressionado e não verifica as informações com calma”, reforça.

É importante que os clientes compartilhem esse tipo de alerta com amigos e familiares, para evitar que mais pessoas sejam vítimas. Com um bom controle financeiro é possível manter as contas em dia e fica mais fácil de identificar situações suspeitas que fujam do que já estava planejado.

Como se proteger?

1 – Verifique o remetente e o layout: Desconfie de e-mails com remetentes desconhecidos ou nomes estranhos. Observe também o layout do boleto. Golpistas costumam usar imagens de baixa qualidade, logotipos distorcidos ou fontes diferentes das originais, tentando imitar a sua administradora de consórcio.

2 – Atenção ao código de barras: Antes de pagar, confira se os primeiros dígitos do código de barras correspondem ao banco emissor (ex: 001 para Banco do Brasil, 237 para Bradesco, 341 para Itaú). Golpistas alteram esses números para desviar o dinheiro do seu pagamento de consórcio.

3 – Confira os dados do beneficiário: O nome e o CPF/CNPJ do beneficiário devem ser os mesmos da sua administradora de consórcio. Qualquer divergência é um sinal de alerta.

4 – Valores e vencimento: Verifique se o valor e a data de vencimento do boleto estão corretos, de acordo com o valor da sua parcela de consórcio e a data de vencimento habitual. Golpistas podem alterar esses dados.

5 – Links e anexos suspeitos: Nunca clique em links ou baixe anexos de e-mails de boletos se você não tem certeza da procedência. Eles podem conter vírus ou direcioná-lo para sites falsos.

6 – Entre em contato com a administradora do consórcio: Em caso de dúvida, entre em contato diretamente com a administradora do seu consórcio, utilizando os canais oficiais (telefone, site, e-mail) que você já conhece. Não use os dados de contato que podem estar no próprio boleto suspeito.

7 Utilize o internet banking ou aplicativos oficiais: Ao pagar um boleto, prefira sempre o internet banking ou os aplicativos oficiais do seu banco. Eles oferecem camadas extras de segurança para o seu pagamento de consórcio.

8 – Mantenha seu computador e celular protegidos: Tenha sempre um antivírus atualizado em seus dispositivos e evite acessar links suspeitos ou baixar arquivos de fontes desconhecidas.