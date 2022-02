Governador anuncia na Firjan investimentos de R$ 120 milhões em distritos industriais

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2022, 17:38 horas

Sul Fluminense terá melhoria viária na região dos municípios que compõem o Cluster Automotivo

Rio – A primeira reunião do Conselho de Representantes da Firjan e do Conselho de Administração CIRJ, nesta terça-feira (1º/2), contou com a presença do governador do Rio e parte de seu secretariado. No encontro, Cláudio Castro anunciou que lançará em breve o programa de recuperação dos Distritos Industriais fluminenses, pleito antigo da federação. Serão investimentos na ordem de R$ 120 milhões em obras de infraestrutura, incluindo pavimentação, acesso rodoviário e saneamento, como a que será executada nos acessos ao Cluster Automotivo Sul Fluminense, em Porto Real e Resende.

O encontro reservado na sede da Firjan reuniu virtualmente dezenas de industriais fluminenses. O presidente da federação Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira destacou a interlocução do governador junto aos principais pleitos tanto dos empresários quanto da sociedade, como a conquista na alteração da modelagem do edital de concessão do aeroporto Santos Dumont. “O governo do estado tem avançado em pautas importantes para o desenvolvimento do Rio de Janeiro, como a questão do Santos Dumont, a implantação do GasLub, importante ativo de gás para o empresariado, e os investimentos em infraestrutura na região do Porto do Açu, no Norte fluminense”, enumerou Eduardo Eugênio.

A reunião empresarial foi aberta pelo vice-presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano. Também presente no encontro, o diretor executivo CIRJ e presidente do Conselho Empresarial de Infraestrutura da Firjan, Mauro Viegas, ressaltou alguns pleitos do setor industrial que constam do documento “Rio Canteiros de Obras”, elaborado em 2021.

Conforme Viegas, a atuação do governo do estado é fundamental para dar andamento nas obras estruturantes de infraestrutura como a adequação dos distritos industriais, a implantação do anel viário de Campos Elísios e da Transbaixada, além de obras já contempladas pelo Pacto RJ, como o acesso às indústrias do Cluster Automotivo, no Sul fluminense; a retomada da obra da Ponte de Integração, no Norte fluminense.

Além de explicar o programa para os Distritos Industriais, o secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, confirmou que o estado aproveitou quase que 100% das 22 sugestões apresentadas pelo estudo “Rio Canteiro de Obras”. Max lemos acrescentou que já iniciaram as intervenções na Teresópolis-Friburgo, assim como a licitação para a retomada das obras da Ponte da Integração.

Segundo o secretário, os investimentos no estado são para atender tanto o setor produtivo industrial quanto os setores do turismo e de serviços, citando uma nova ponte sobre o rio Paraíba do Sul, em Resende, e uma estrada entre os distritos de Secretário e Cebolas, no Centro Sul fluminense.

Vice-presidente da Firjan, Carlos Erane de Aguiar solicitou o apoio do governo do estado junto ao governo federal para a agilizar o processo de concessão do Arco Metropolitano, principal artéria de ligação entre o Sul e o Norte da BR 101, mais que ainda sofre com a falta de segurança local. Cláudio Castro assegurou a importância da estrada para o desenvolvimento econômico de toda a região atendida pelo Arco Metropolitano.

O governador também apresentou aos empresários o programa “Cidade Integrada”, recém implantado nas comunidades do Jacarezinho e da Muzema, com a proposta de transformação social nas duas localidades. O diretor executivo da Firjan SESI SENAI, Alexandre dos Reis, por sua vez, apresentou a metodologia de trabalho e tecnologia social do programa da federação SESI Cidadania, que há mais de 10 anos atua em mais de 40 áreas de vulnerabilidade social no estado do Rio.

Também participaram do evento presencial, o vice-presidente da federação Carlos Fernando Gross, o vice-presidente CIRJ Carlos Frederico de Aguiar, e os diretores Mauro Varejão, Luiz Carlos Renaux e Henrique Antonio Nora. Além dos secretários Gustavo Tutuca, de Turismo; Matheus Quintal, de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; Gelby Justo, de Ações Comunitárias e Juventude; Rodrigo Abel, chefe de Gabinete; e Allan Borges, subsecretário de Habitação e coordenador executivo do programa Cidade Integrada.