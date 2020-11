Governo do Estado assina regulamentação da Lei do Aço

Matéria publicada em 25 de novembro de 2020, 16:32 horas

Rio – O governador em exercício Cláudio Castro assina nesta quinta-feira, dia 26, a regulamentação da Lei 8960/2020, que concede incentivos fiscais ao setor Metalmecânico no estado do Rio.

De autoria do deputado Gustavo Tutuca, a Lei do Aço vai equilibrar as condições fiscais do estado com seus vizinhos, como Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, garantindo condições de atração de empresas e geração de empregos no setor.

– A regulamentação desta lei é um anseio do setor desde que foi sancionada. Nós temos conversado com os empresários e as vantagens competitivas do estado do Rio fazem com que seja vantajosa a instalação destas empresas no nosso estado. Desta forma, vamos gerar milhares de empregos, ter retorno econômico e voltar a trilhar o caminho do crescimento – finalizou Tutuca.

A cerimônia de assinatura acontece nesta quinta-feira, às 14 horas, no Salão Nobre do Palácio Guanabara.