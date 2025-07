Vagas de emprego são divulgadas no Médio Paraíba

Estado do Rio – A Secretaria de Trabalho e Renda do Governo do Estado do Rio de Janeiro divulgou, nesta semana, 56 vagas de emprego formal disponíveis nas cidades da região do Médio Paraíba. As oportunidades, com remuneração média de um salário mínimo, estão distribuídas entre os municípios de Valença, Barra do Piraí e Volta Redonda, e fazem parte das 1.004 vagas com carteira assinada captadas em todo o estado por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Além dos postos formais, há também 1.538 oportunidades de estágio e jovem aprendiz, oferecidas pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) em diferentes regiões fluminenses, incluindo o Médio Paraíba.

As vagas contemplam diversos níveis de escolaridade e exigências profissionais. Segundo o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, a maioria das vagas formais exige Ensino Médio completo (44,7%) ou Ensino Fundamental completo (37,1%), e mais de 60% demandam experiência anterior. Os setores que mais concentram vagas são os de Serviços (68,7%) e Comércio (31,3%).

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem procurar uma unidade do Sine levando documentos de identificação civil, carteira de trabalho, CPF e número do PIS/PASEP/NIT/NIS. As informações completas sobre as vagas estão disponíveis no Painel Interativo de Vagas no site oficial do governo estadual: www.rj.gov.br/trabalho.

Já para se candidatar às vagas de estágio ou jovem aprendiz, o interessado pode acessar o site do CIEE: www.ciee.org.br, onde também é possível encontrar orientações sobre cadastro e processo seletivo.