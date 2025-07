Governo do Estado tem mais de 3,2 mil oportunidades de emprego esta semana

Estado do Rio – O Governo do Estado está oferecendo, nesta semana, 3.241 oportunidades de trabalho com carteira assinada, além de vagas de estágio e jovem aprendiz. Do total de 847 postos formais captados pela Secretaria de Trabalho e Renda, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), 55,8% estão concentrados na Região Metropolitana.

Entre as vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcDs), são 163 oportunidades para funções como analista de suporte técnico, atendente de lanchonete e auxiliar de limpeza. Os salários podem chegar a R$ 3.036. Para o público geral, há chances para cargos como auxiliar de inventário, motorista carreteiro e mecânico de manutenção de máquinas industriais, com remuneração de até três salários mínimos (R$ 4.554).

No interior do estado, também há oportunidades. No Médio Paraíba, são 58 vagas com salário médio de R$ 3.036 e exigência de Ensino Fundamental completo. A Região dos Lagos concentra 10 vagas para auxiliar administrativo, com remuneração de um salário mínimo (R$ 1.518). Já no Norte Fluminense, foram captadas 98 posições com salários variando entre R$ 1.518 e R$ 3.036. Em Teresópolis, na Região Serrana, são 208 vagas para funções como armazenista, caseiro, estoquista e faxineiro, com média salarial de R$ 1.518.

Segundo o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, a maioria das vagas formais se concentra nos setores de Serviços (57,9%) e Comércio (42,1%). Em geral, os empregadores exigem Ensino Médio completo, oferecem até dois salários mínimos e não pedem experiência anterior.

Para se candidatar, é fundamental manter o cadastro e o currículo atualizados no Sistema Nacional de Emprego. O Sine analisa o perfil do candidato e o compara com as vagas disponíveis. Os interessados devem comparecer a uma unidade do Sine levando documento de identidade, carteira de trabalho, CPF e número do PIS/Pasep/NIT/NIS. Mais informações estão disponíveis em www.rj.gov.br/trabalho.

Além das vagas formais, há oportunidades para estágio e jovem aprendiz em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e a Fundação Mudes. Nesta semana, a Fundação Mudes oferece 772 vagas de estágio para os níveis Superior, Médio e Técnico, com candidaturas disponíveis pelo site www.mudes.org.br. Já o CIEE disponibiliza 1.622 vagas de estágio e jovem aprendiz, com detalhes acessíveis em www.ciee.org.br.