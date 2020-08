Governo do RJ assina contrato de concessão de rodovias fluminenses

Matéria publicada em 19 de agosto de 2020, 11:06 horas

Rio de Janeiro e Sul Fluminense – O Governo do Estado assinou, dois contratos com o BNDES. Um deles é para modelagem de concessão de rodovias fluminenses e o outro para preparar a licitação para escolha de empresa que irá operar o sistema de bilhetagem eletrônica do transporte público intermunicipal do estado.

No contrato de concessão de rodovias estaduais, os investimentos serão de R$ 6 bilhões pelos próximos 25 anos. Serão 516 Km de estradas fluminenses, no chamado Lote 2.

– Essa assinatura representa um avanço para o Estado, que estava há mais de 20 anos sem fazer concessões nas rodovias. Além de melhorar a estrutura das vias, vamos gerar emprego para a população. O Rio de Janeiro só pode ter uma direção: para o desenvolvimento – ressalta Cláudio Castro, que estava acompanhado do secretário de Estado da Casa Civil, André Moura.

As rodovias estaduais que serão concedidas no Lote 2 serão as seguintes: No Sul Fluminense, a RJ-127 (Seropédica-Vassouras), RJ-145 (Barra do Piraí-Rio das Flores, na divisa com Minas) e RJ-155 (no Médio Paraíba, região do polo metalomecânico até Angra dos Reis). No Litoral Norte, serão RJ-106 (pegando a Região dos Lagos, de Niterói a Macaé), RJ-162 (Rio das Ostras-Casimiro de Abreu) e RJ-104 (Niterói-Manilha). Na Região Metropolitana, RJ-071 (Linha Vermelha), RJ-081 (Via Light, que permitirá a ligação com a Rodovia Dutra e a Avenida Brasil, indo até Madureira) e RJ-103, que será construída.

A RJ-103, chamada de Transbaixada, beneficiará os moradores de Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, Mesquita e Nilópolis.

Em fevereiro, foram concluídas as audiências públicas para concessão do Lote 1, de estradas do Norte e Noroeste Fluminense, com 240 km. Nesse caso, não houve modelagem do BNDES. Com lotes 1 e 2, o RJ terá quase 1 mil km de rodovias estaduais concedidas à iniciativa privada.