Governo do RJ lança concurso para o Degase com mais de 2 mil vagas

Estado do Rio – O Governo do Estado do Rio de Janeiro abriu 2.804 vagas para o concurso público do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), sendo 564 para ingresso imediato. O edital foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (21).

As inscrições poderão ser feitas a partir desta terça-feira (22) até o dia 5 de agosto de 2025, exclusivamente pelo site da banca organizadora, Idecan, no endereço www.idecan.org.br.

“Investir no Degase é investir na proteção e no futuro da nossa juventude. Estamos fortalecendo a presença do Estado com mais preparo, estratégia e dignidade no atendimento aos adolescentes e suas famílias. Este concurso é uma grande oportunidade para quem deseja ingressar no serviço público e fazer a diferença, contribuindo com a construção de uma sociedade mais justa por meio da educação, da inclusão e da segurança”, afirmou o governador Cláudio Castro.

As oportunidades são destinadas a candidatos com níveis médio, técnico e superior, abrangendo diversos cargos. Entre eles estão: Agente Administrativo, Agente de Segurança Socioeducativa, Analista de Tecnologia da Informação, Assistente Social, Arquivologista, Bibliotecário, Contador, Enfermeiro, Enfermeiro do Trabalho, Estatístico, Farmacêutico, Médico Clínico, Médico Psiquiatra, Musicoterapeuta, Nutricionista, Odontólogo, Pedagogo, Professor de Educação Física, Psicólogo, Técnico de Contabilidade, Técnico de Enfermagem, Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico em Suporte e Comunicação em TI e Terapeuta Ocupacional.

O diretor-geral do Degase, Victor Poubel, destacou a importância da seleção para a política de atendimento socioeducativo no estado. “A efetivação do concurso, que vem sendo muito aguardado, é um marco de novos tempos para o Degase. Depois de mais de uma década sem seleção pública, poderemos recompor nosso quadro funcional, contribuindo para qualificar o atendimento socioeducativo, aprimorar as condições de trabalho e fortalecer a atuação nas unidades”, apontou.

O edital completo, com informações sobre os requisitos, salários, etapas da seleção e o cronograma, está disponível no site da Idecan. Informações adicionais e atualizações podem ser acompanhadas pelos canais oficiais do Degase.