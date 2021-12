Governo estadual antecipa pagamento do SuperaRJ

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2021, 17:09 horas

Rio – O Governo do Estado realiza nesta sexta-feira, 17, o pagamento de dezembro aos beneficiários do programa SuperaRJ. Serão R$ 34,9 milhões depositados em 115 mil cartões ativos. Este é o terceiro mês seguido em que o Governo antecipa o pagamento do programa de auxílio financeiro direcionado a famílias sob a linha da pobreza e extrema pobreza e a trabalhadores que ficaram desempregados durante a pandemia da Covid-19.

Desde outubro, o pagamento a todos os beneficiários é feito em uma data única. O prazo máximo definido para o depósito dos valores nos cartões do programa é o dia 25 de cada mês.

O SuperaRJ já depositou cerca de R$ 190 milhões nos cartões dos beneficiários desde o começo do programa, em maio. Mais de 125 mil famílias incluídas nas duas categorias contempladas já foram beneficiadas.

SuperaRJ será prorrogado até o fim de 2022

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta quinta-feira, 16, a proposta apresentada pelo governador Cláudio Castro que amplia o programa SuperaRJ até 31 de dezembro de 2022.

O projeto de lei 5.258/21 mantém o valor do auxílio pago atualmente pelo governo: R$ 280, com adicional de R$ 50 por filho menor, limitado a dois filhos, podendo chegar ao valor máximo de R$ 380 por beneficiário. Os valores já englobam o auxílio gás de R$ 80, pago a todos os beneficiários do SuperaRJ desde outubro.

Nova regra para beneficiários inscritos no CadÚnico

De acordo com a proposta aprovada hoje pela Alerj, pessoas que comprovarem renda mensal igual ou inferior a R$ 200 – abaixo da linha da pobreza -, estejam inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico) e não sejam beneficiárias de qualquer outro programa de complementação de renda federal ou municipal, poderão solicitar o auxílio.

Hoje o benefício do SuperaRJ é oferecido aos inscritos no CadÚnico sem necessidade de inscrição.

Já os desempregados, que perderam o emprego durante a Pandemia da Covid-19, e quando empregados possuíam renda mensal de até R$ 1.500, permanecem com regras inalteradas para receber o beneficio. Pela regra atual, esse grupo já precisa se inscrever para receber o benefício. Para isso, é só acessar o site do superaRJ.rj.gov.br e clicar em “inscreva-se” na caixa “perdeu seu emprego”.