Governo municipal já quitou R$ 174 milhões de dívidas de gestões anteriores

Matéria publicada em 19 de abril de 2022, 19:12 horas

Apresentação de desempenho foi divulgada durante o lançamento do projeto ‘Finanças Informa’, que visa transparência nas ações do Poder Público de Barra Mansa

Barra Mansa- A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Finanças, lançou nesta terça-feira, 19, o projeto ‘Finanças Informa’, que visa fomentar a governança das informações internas, tanto para integrar os setores do Poder Público, quanto para dar transparência sobre as ações à sociedade. Durante a apresentação do programa, que aconteceu no Parque Natural de Saudade, foi apresentado o desempenho do governo municipal, que já quitou R$174.522.669 milhões em dívidas de gestões anteriores.

Também foi apresentado o novo secretário de Governo, Fanuel Fernando, que assume o posto deixado por Luis Antônio Cardoso.

De acordo com o secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, “esta missão é conjunta, que vai integrar todas as Secretarias Municipais. É uma ferramenta de gestão que passaremos a usar, trocando experiências, dando notoriedade e transparência nas informações”.

Durante o lançamento do projeto, o secretário apresentou um balanço das ações do atual governo municipal, cujos dados foram baseados em relatórios contábeis.

“A marca do governo é transparência e responsabilidade. Quitamos quase R$175 milhões de dívidas públicas de gestões anteriores, quando os precatórios não eram pagos. Com essa quantia poderíamos ter a opção de construir 219 creches, 342 quilômetros de asfalto, 698 praças, 387 quadras esportivas ou 582 postos de saúde”, explicou o secretário.

Além deste dado, outros foram apresentados durante o encontro, como o aumento de 48% da arrecadação e redução de gastos através de Reforma da Previdência e Revisão de Benefícios concedidos no governo anterior.

“Isso é reflexo de uma gestão séria e responsável. A arrecadação é porta para políticas públicas, pois só com receita conseguimos investir. Estamos abertos para apresentar os dados às entidades organizadas e a toda sociedade”, completou Leonardo, concluindo que a planilha com o balanço do atual governo municipal será disponibilizada no site portaltransparencia.barramansa.rj.gov.br.

Também participaram do lançamento do projeto os secretários Gabriel Ramos Resende (Administração); Marcus Barros (Educação); Fanuel Fernando (Governo); José Luiz Vaneli (Manutenção Urbana); o controlador-geral do Município, Rodrigo Amorim, e servidores.