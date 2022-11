Graduações do UniFOA obtêm nota 4 no ‘Guia da Faculdade’

Matéria publicada em 4 de novembro de 2022, 17:37 horas

Volta Redonda – O Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA se destacou com nota quatro em 16 graduações na avaliação do Guia da Faculdade 2022, divulgada nesta sexta-feira (4). A instituição teve, ao todo, 21 cursos analisados por essa iniciativa, que é realizada pelo jornal O Estado de S. Paulo em parceria com uma das principais startups da área educacional do país, a Quero Educação.

O Guia da Faculdade concentra avaliações e informações sobre milhares de cursos superiores em todo o país. Aqueles que conquistaram nota quatro são considerados como “muito bom” e os com nota três como “bom”, como no caso de cinco cursos do UniFOA.

Segundo a reitora do UniFOA, Úrsula Fraga, “os resultados se apresentam como efeitos da materialização das políticas de ensino, pesquisa e extensão no cotidiano acadêmico. E ainda, como expressões do compromisso ético do corpo docente, discente e administrativo com a educação superior”.

Ela complementa que a Fundação Oswaldo Aranha (FOA) e o Centro Universitário de Volta Redonda investem continuamente para o desenvolvimento, que envolve não apenas a comunidade interna, mas também toda a comunidade externa.

“Agradeço aos professores, coordenadores de curso, membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e gestores da FOA/UniFOA, que zelam pelo planejamento, execução e avaliação dos processos de trabalho. Eles são fundamentais para concretizar os valores, a missão, as diretrizes e os objetivos que norteiam essa instituição de ensino”, destacou a reitora.

Os cursos do UniFOA que foram avaliados com nota 4 (muito bom):

– Engenharia de Produção

– Ciências Contábeis

– Ciências Biológicas (Licenciatura)

– Engenharia Mecânica

– Ciências Biológicas (Bacharelado)

– Medicina

– Design

– Nutrição

– Direito

– Educação Física (Bacharelado)

– Sistemas de Informação

– Educação Física (Licenciatura)

– Jornalismo

– Enfermagem

– Serviço Social

– Engenharia Civil

Os cursos do UniFOA que foram avaliados com nota 3 (bom):

– Administração

– Engenharia Elétrica

– Odontologia

– Publicidade e Propaganda

– Engenharia Ambiental