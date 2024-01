Gustavo Tutuca e Luciano Vidal participam de abertura de feira de turismo em Madri

Madri, Espanha – O Secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, participou nesta quarta-feira (24/1), da abertura da Fitur, em Madrid (Espanha), umas das principais feiras de turismo do mundo. Ao lado do ministro do Turismo, Celso Sabino; do presidente da Embratur, Marcelo Freixo; e do prefeito de Paraty, Luciano Vidal; Tutuca participou de importantes reuniões com companhias aéreas e operadores de turismo do mercado europeu.

Entre elas, está a companhia aérea espanhola Plus Ultra, que já voa para alguns países da América do Sul e estuda começar a operar para o Rio de Janeiro. O Grupo Abreu, que é uma das principais operadoras de turismo da Europa também se reuniu com o secretário.

– O mercado europeu é fundamental para o turismo do Rio de Janeiro. Em 2023 recebemos quase 200 mil visitantes considerando apenas França, Reino Unido, Portugal, Alemanha, Itália e Espanha, que têm sido os nossos principais emissores de turistas. Ou seja, temos muito mercado ainda para crescer. Já fizemos algumas reuniões importantes para colocar em prática esse plano de expansão. Temos a missão de mostrar que o nosso estado tem muitos atrativos além da capital, que é a nossa vitrine e porta de entrada para turistas de todo o mundo. O Rio de Janeiro está novamente na prateleira do turismo mundial e seguimos fortalecendo nosso trabalho de consolidá-lo como principal destino do país – disse Tutuca.

Ibéria celebra aumento de voos para o Rio

Na última terça-feira (23), um encontro promovido pela companhia aérea Ibéria, em parceria com o aeroporto RioGaleão, celebrou o aumento do fluxo de voos de Madrid para o Rio de Janeiro, que passará da frequência de quatro para seis voos semanais.