Ibovespa abre a segunda-feira em baixa

País – O Ibovespa abriu esta segunda-feira (14) em queda de 0,24%, mantendo-se no patamar de 118 mil pontos, o mesmo registrado no último dia 20 de julho de 2023. Atualmente, o índice é cotado a 118.350 pontos.

Vale ressaltar que o Ibovespa encerrou julho com alta de 3,27%. Foi o quarto mês consecutivo de rentabilidade positiva. No ano, o índice acumulou alta de 11%. A recente valorização ocorreu com a elevação da nota de investimento do Brasil pela agência de classificação de risco Fitch Ratings.

Além disso, como era esperado um corte da taxa básica de juros da economia, o mercado adiantou a compra de ações na B3 e o índice subiu nas semanas anteriores. Com a redução da taxa Selic, é possível que o índice se aproxime dos 125 mil pontos até o final de 2023.

O “mau-humor” registrado pelo mercado financeiro nesta segunda se deve, principalmente, ao rebaixamento da classificação de risco dos Estados Unidos pela agência Fitch, além da divulgação da taxa de empregos no país norte-americano, abaixo do esperado. A piora é sentida até mesmo na bolsa de valores brasileira.

As principais baixas do índice ocorrem pelas ações das empresas Locaweb (LWSA3), Grupo Soma (SOMA3), e Azul (AZUL4), que caíram 8,08%; 7,31%; e 6,42%, respectivamente.

As altas ocorrem, sobretudo, por ações das empresas YDUQS (YDUQS3), Sabesp (SBSP3) e Eztec (EZTC3), que subiram 8,16%;, 5,64%; e 3,08%, respectivamente.

As ações mais negociadas são da Vale (VALE3), Rumo (RAIL3) e Petrobras (PETR4).

O total do volume negociado na B3 é de R$ 25 bilhões.

Os dados referentes à Bolsa de Valores brasileira podem ser consultados no site da B

Fonte: Brasil 61