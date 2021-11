Idosos escrevem cartinhas para Papai Noel e esperam presentes de Natal

Matéria publicada em 23 de novembro de 2021, 17:58 horas

Volta Redonda – Símbolo de confraternização e afeto em família, o Natal também se tornou uma data marcada pela solidariedade. Fazer as vezes do Papai Noel já é uma tradição no Grupo de Ação Voluntária, da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (GAV). É, segundo os voluntários, extremamente gratificante. Este ano, o GAV terá, novamente, a campanha “Árvore de Natal Solidária”, que reúne pedidos dos idosos que vivem na Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) João Miguel da Silva, administrada pela AAP-VR..

Assim como as crianças, os idosos moradores escrevem cartinhas com sugestões do que desejam ganhar de presente. São pedidos simples.

O Natal é uma oportunidade de tornar a vida dos velhinhos da ILPI mais feliz. Já que eles tiveram um ano tão difícil, afetados diretamente pelo isolamento social, devido a pandemia. As cartinhas, com os pedidos dos idosos, podem ser conferidas e adotadas na Árvore de Natal Solidária, localizada no hall de entrada do Centro Integrado de Saúde e Assistência (CISA), Rua 535, nº 835, no bairro N.S. das Graças.

Quem quiser participar da ação deve adotar uma carta, do dia 1 até o dia 17 de dezembro. E os presentes devem ser entregues até o dia 18. Já a entrega dos presentes para os idosos vai acontecer no dia 19 de dezembro na ILPI. Seja você também um Papai Noel Solidário nesta data tão especial.