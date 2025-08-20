quarta-feira, 20 agosto 2025
Indústria 4.0: CSN inaugura centro de monitoramento na UPV

Atualmente, são monitorados 83 equipamentos de grande porte por meio de 174 sensores; número que deve mais que dobrar nos próximos meses

by alice couto

Foto: Divulgação

Volta Redonda – A CSN inaugurou Centro Integrado de Monitoramento de Ativos (CIMA), nesta quarta-feira (20), na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda. O novo espaço representa um marco para a companhia, trazendo um modelo inovador de acompanhamento de ativos críticos e colocando a empresa de forma definitiva na era da Indústria 4.0.

O CIMA integra tecnologias avançadas de monitoramento on-line e técnicas preditivas que permitem identificar, em tempo real, alterações no funcionamento dos equipamentos. Isso significa antecipar falhas, aumentar a confiabilidade e, ao mesmo tempo, reforçar a segurança das operações.

Atualmente, já são monitorados 83 equipamentos de grande porte por meio de 174 sensores, número que deve mais que dobrar nos próximos meses, chegando a 171 ativos acompanhados e 424 sensores instalados. Essa expansão vai garantir maior eficiência e disponibilidade dos ativos, reduzindo custos de manutenção e aumentando a produtividade da usina.

De acordo com a companhia, o projeto tem um diferencial importante:  toda a implantação foi realizada por equipes próprias da CSN. Esse protagonismo evidencia a força técnica e a capacidade de inovação dos trabalhadores da companhia, que transformaram um desafio complexo em um centro moderno e estratégico.

Para o Diretor Executivo de Produção da Siderurgia, Márcio Lins, o CIMA inaugura uma nova etapa na história da empresa. “Com o CIMA, entramos de forma definitiva na Indústria 4.0. Estamos conectando tecnologia, inovação e pessoas para operações mais inteligentes e seguras. Esse é um passo estratégico para a competitividade da CSN e motivo de orgulho para todos nós”, afirmou.

O Gerente Geral de Oficinas e Serviços, Álvaro Silva, reforça a importância do envolvimento dos profissionais da empresa. “A grande conquista do CIMA é que ele foi totalmente implantado por nossas equipes internas. Isso mostra a capacidade técnica da CSN e o talento dos nossos profissionais, que transformaram um projeto desafiador em realidade.”

